La semana en video: revelan imágenes sobre el caso de Derek Rosa y Bukele critica a Univision

Autoridades revelaron esta semana nuevos videos relacionados con el caso de Derek Rosa, el joven acusado de asesinar a su madre, que muestran momentos antes y después del crimen. Aquí te mostramos estas y otras imágenes de noticias que acapararon la atención de nuestra audiencia en los últimos días.

1. Estado de emergencia en el sur de California por lluvias y fuertes vientos

Una tormenta de proporciones históricas arrojó una cantidad récord de lluvia sobre partes de Los Ángeles a inicios de esta semana, que provocó inundaciones y deslizamiento de barro y rocas.

Alrededor de 710,000 personas en todo el estado se quedaron sin electricidad el lunes por la noche. La tormenta fue la segunda alimentada por un 'río atmosférico' que azotó el estado en el transcurso de varios días.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en ocho condados:

Video Declaran estado de emergencia en ocho condados de California por la tormenta invernal

2. El FBI espió su oficina y el artista Gerardo Ortiz lo delató: el caso contra Ángel del Villar

Ángel del Villar, dueño del sello discográfico DEL Records, enfrenta cargo por presuntamente haber hecho negocios con un promotor ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación. Documentos judiciales revelan que el FBI colocó un micrófono en su oficina para espiarlo y que el cantante Gerardo Ortiz testificaría en un posible juicio.

Mira en este video la historia completa:

Video El FBI espió su oficina y el artista Gerardo Ortiz lo delató: el caso contra Ángel del Villar

3. La reelección de Bukele y sus críticas a la cobertura de Univision

El domingo pasado se realizaron las elecciones presidenciales en El Salvador, cuyos resultados dieron el triunfo a Nayib Bukele con el 84.6% de los votos.

Cuando las autoridades electorales aún no certificaban su triunfo, Bukele criticó la cobertura electoral que realizó Univision en una conferencia de prensa cuando respondió al periodista Félix de Bedout:

Mira en este video el momento en que Bukele hace referencia a Univision:

Video Bukele critica la cobertura de Univision en una rueda de prensa tras ser reelegido presidente de El Salvador

4. Revelan nuevas imágenes de Derek Rosa minutos antes del asesinato a su madre

Cuatro videos cortos publicados por Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade muestran momentos antes y después de que el adolescente Derek Rosa presuntamente matara a su madre Irina García, de 39 años, mientras dormía a pocos pasos de la cuna donde yacía su hermana recién nacida.

Uno de los videos mostró el momento en el que Derek Rosa habla con su mamá dentro de su apartamento, en Hialeah, mientras ella alimenta a su bebé. Más tarde se observa al joven llamando a la policía para reportar el crimen.

Estas son las nuevas imágenes reveladas por la fiscalía:

Video Revelan nuevas imágenes de Derek Rosa minutos antes del asesinato a su madre

5. Nueva York anuncia entrega de tarjetas prepagadas a familias migrantes que solicitan asilo

La ciudad está impulsando un programa piloto junto a una compañía financiera para entregar a 500 familias migrantes tarjetas de débito prepagadas con las que puedan comprar comida y artículos para bebés.

Aquí te contamos los detalles de esta iniciativa:

Video Nueva York anuncia programa piloto para entregar tarjetas prepagadas a familias migrantes que solicitan asilo

6. Nuevos bombardeos de EEUU a objetivos en Irak

Estados Unidos bombardeó objetivos iraníes en Irak y Siria en represalia por los ataques contra su base en Jordania, que dejó tres militares muertos. El presidente Joe Biden había asegurado durante días que Estados Unidos respondería al ataque, cuya responsabilidad fue atribuida al grupo 'Resistencia Islámica en Irak'.

Estas son las imágenes tras e ataque: