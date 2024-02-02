EEUU bombardea objetivos de Irán en Irak y Siria, como represalia por el ataque a su base en Jordania

Video Las imágenes tras el bombardeo de EEUU a objetivos en Irak

EEUU bombardeó este viernes objetivos iraníes en Irak y Siria, en represalia por los ataques contra su base en Jordania, que dejó tres muertos.

El Comando Central informó en su cuenta de Twitter que a las 4:00 PM ET, sus fuerzas realizaron los ataques contra objetivos de la Guardia Nacional Revolucionaria de Irán, las Fuerzas Quds y milicias afiliadas en suelo iraquí y sirio.

El ataque empleó 125 municiones de precisión y los lugares que fueron golpeados incluyen comandos, centros de operaciones y de inteligencia, cohetes, misiles y drones.

Omar Abu Layla, un activista radicado en Europa que dirige el medio de comunicación Deir Ezzor 24, dijo a la agencia AP que los ataques afectaron áreas en el este de Siria, incluido el campo de Mayadeen, Quriya y Rahba, que alberga un centro de telecomunicaciones para la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y un depósito de armas. en Boukamal, a lo largo de la frontera con Irak.

El presidente Joe Biden y otros altos líderes estadounidenses habían estado advirtiendo durante días que Estados Unidos contraatacaría a las milicias, y dejaron en claro que no sería solo un golpe sino una “respuesta escalonada” a lo largo del tiempo.

Washington había atribuido el ataque con dron del pasado domingo al grupo Resistencia Islámica, basado en Irak, una asociación de milicias respaldadas por Irán.

Desde el 18 de octubre y hasta este viernes milicias proiraníes han lanzado más 160 ataques contra instalaciones militares estadounidenses, incluidas 67 en Irak, 98 en Siria y una en Jordania, según las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Estados Unidos ha respondido con bombardeos contra algunas milicias en los últimos tres meses. El 27 de octubre, aviones de combate estadounidenses bombardearon depósitos de armas y municiones en el este de Siria, cerca de Abu Kamal, los cuales eran utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica y grupos respaldados por Irán.

Cuáles son los próximo pasos para EEUU

El asalto se produjo pocas horas después de que Biden y los principales líderes de defensa se unieran a las familias en duelo para observar cómo los restos de los tres soldados de la Reserva del Ejército eran devueltos a los Estados Unidos en la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware.

No estaba claro cuáles serán los próximos pasos, o si los días de advertencias estadounidenses han hecho que los miembros de la milicia se dispersen y se escondan, lo que hace más difícil detectarlos y atacarlos. Pero era evidente que la reciente declaración emitida por Kataeb Hezbollah, una de las principales milicias respaldadas por Irán, diciendo que suspendía los ataques contra las tropas estadounidenses no tuvo ningún impacto en los planes de la administración.

Los ataques estadounidenses parecieron no llegar a atacar directamente a Irán o a altos líderes de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria dentro de sus fronteras. Irán ha negado estar detrás del ataque a Jordania.

En una declaración esta semana, Kataib Hezbollah anunció "la suspensión de las operaciones militares y de seguridad contra las fuerzas de ocupación para evitar una situación embarazosa para el gobierno iraquí". Pero Harakat al-Nujaba, uno de los otros grupos importantes respaldados por Irán, prometió el viernes continuar las operaciones militares contra las tropas estadounidenses.

