Fiscales revelan escalofriantes videos de momentos antes y después que Derek Rosa presuntamente asesinara a su madre

Video Revelan nuevas imágenes de Derek Rosa minutos antes del asesinato a su madre

Un video grabado por una cámara de seguridad instalada en la puerta del hogar familiar muestra a Derek Rosa hablando con su madre momentos antes de que presuntamente la matara a puñaladas, según los investigadores de la Policía de Hialeah.

“¿Por qué siempre me dices que no corra?", pregunta el adolescente de 13 años de edad en español a su madre Irina García, mientras esta se encuentra sentada amamantando a su hija de solo 14 días de nacida.

Los videos del apartamento de Derek Rosa

Ese es uno de cuatro videos cortos que Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade publicó el miércoles y que muestran momentos antes y después de que Rosa presuntamente matara a García, de 39 años de edad, mientras dormía a pocos pasos de la cuna donde yacía su hermana recién nacida en su apartamento en la comunidad de Amelia Okas en Hialeah el pasado 12 de octubre.

En el primero de los videos, de 6 segundos de duración, Rosa le hace la pregunta a su madre después de esta le pidió que no corriera cuando el joven se disponía a salir de la vivienda.

Momentos después el adolescente vuelve entrar al hogar mientras se puede ver a García sentada con la bebé. Fue en el intervalo entre este momento y el que registró el siguiente video que Rosa apuñaló a su madre cerca de las 11:30 pm, según la Policía de Hialeah.

En el siguiente video, Rosa con el celular en su mano le dice a alguien por teléfono "doscientos uno", el número del apartamento donde vivía la familia. García recibió un total de 46 puñaladas.

En el último video de 10 segundos de duración, se ve a Rosa en la puerta del apartamento habla con una operadora del 911 de la policía, a quien dice: "Veo a los oficiales, veo a los oficiales. ¿Salgo de mi casa?".

Al otro lado de la línea se escuchaba una voz femenina responder: "No te vayas, quédate ahí, espéralos". Rosa da un paso atrás hasta el umbral de la puerta y al final de la grabación se pueden ver por pocos segundos a un grupo de agentes de policía llegando al estacionamiento del edificio y las luces rojas y azules de sus vehículos girando a su alrededor.

Según la policía, Rosa confesó haber apuñalado a su madre

A finales de diciembre, la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade reveló un video donde se puede escuchar a Rosa confesando a los investigadores haber matado a su madre el 12 de octubre.

En el video, el joven explica que la apuñaló primero en el cuello, porque “hay un tipo de vena que va por los dos lados y si cortas ahí sale mucha sangre”.

Rosa también dijo que tomó fotografías al cuerpo sin vida de su madre y las envió a un amigo por redes sociales.

En una audiencia realizada el 14 de diciembre, el detective de la Policía de Hialeah Joseph Elosegui afirmó que Rosa había hecho varias búsquedas en Google que incluían: "¿cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien?", "¿un cuchillo pequeño sirve para matar?", "¿es más fácil matar a alguien con un cuchillo pequeño?" y "¿puede un cuchillo cortar huesos?".

Rosa fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su madre y será juzgado como un adulto a pesar de que su padre biológico, José Rosa, pidió al juez Richard Hersch que lo haga como un menor de edad.

La abogada defensora de Rosa, Dayliset Rielo, citada por NBC News, dijo que no es posible sacar conclusiones significativas a partir de unos pocos segundos de grabación y que la defensa necesita acceder a la totalidad de las pruebas y no solo a "fragmentos cuidadosamente seleccionados".

De ser hallado culpable, Rosa podría recibir la pena de muerte o cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.