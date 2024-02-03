Otro río atmosférico en el sur de California ocasionará inundaciones potencialmente mortales este fin de semana

Video Otro peligroso río atmosférico amenaza al sur de California: se prevén inundaciones y deslizamientos de tierra

Partes del centro y sur de California se preparan para la llegada de un segundo río atmosférico a partir del sábado por la noche, que se espera que provoque inundaciones potencialmente mortales en partes del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles, la tormenta podría ocasionar lluvias sin precedentes sobre la región, con una mayor intensidad el domingo y las primeras horas del lunes.

La agencia meteorológica dijo que durante el punto más fuerte de la tormenta "se espera que las tasas de lluvia sean de media a una pulgada por hora" y que "todas las áreas, incluidas las áreas urbanas altamente pobladas, estén en riesgo de sufrir inundaciones que ponen en riesgo la vida".

"Los arroyos y pequeños ríos, así como el río Los Ángeles a través del Valle de San Fernando y el área metropolitana de Los Ángeles, crecerán rápidamente y se convertirán en ríos embravecidos muy peligrosos", dijo el NWS.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass aseguró que trabajan para mantener informados a los residentes para que tomen las precauciones necesarias.

El NWS dijo que se esperan deslizamientos de barro y rocas en las montañas. Es posible que se requieran evacuaciones en algunas áreas, especialmente en lugares previamente afectados por incendios forestales.

Se espera que este segundo río atmosférico sea más fuerte que el primero, que causó inundaciones localizadas en toda la costa oeste a principios de esta semana.

Qué es un río atmosférico

Los ríos atmosféricos son bandas largas y relativamente estrechas de vapor de agua que se forman sobre un océano y fluyen por el cielo, transportando gran parte de la humedad desde los trópicos a las latitudes septentrionales.

Ocurren a nivel mundial, pero son especialmente fuertes en la Costa Oeste de Estados Unidos, donde generan entre el 30% y el 50% de la precipitación anual y son vitales para el suministro de agua. Sin embargo, también pueden causar tormentas que producen inundaciones y deslizamientos de tierra, según la NOAA.

Formados por vientos asociados con ciclones, los ríos atmosféricos suelen tener entre 250 y 375 millas de ancho y se mueven bajo la influencia de otras condiciones climáticas.

Muchos fenómenos fluviales atmosféricos son débiles. Pero los más potentes pueden transportar cantidades extraordinarias de humedad. Los estudios han demostrado que pueden transportar de siete a 15 veces la cantidad promedio de agua que descarga diariamente el río Mississippi, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Al menos 46 ríos atmosféricos fueron registrados en la Costa Oeste de Estados Unidos durante el año hidrológico 2023, según el centro de condiciones meteorológicas del Instituto Scripps de Oceanografía. Nueve fueron categorizados como fuertes, dos como extremos y uno como excepcional. California experimentó grandes inundaciones y nevadas masivas.

¿Qué pasa cuando un río atmosférico hace contacto con tierra?

Cuando el aire cargado de humedad se mueve sobre cadenas montañosas como la Sierra Nevada a lo largo de la línea California-Nevada, el vapor de agua sube y se enfría, convirtiéndose en fuertes precipitaciones que caen en forma de lluvia o nieve, según la NOAA.

Si bien las tradicionales tormentas invernales frías del Pacífico norte forman la capa de nieve de la Sierra, los ríos atmosféricos tienden a ser cálidos. Es posible que todavía caiga nieve en las elevaciones más altas, pero la lluvia generalmente cae sobre la capa de nieve en las elevaciones más bajas.

Eso puede provocar rápidamente derretimiento, escorrentía e inundaciones, y disminuir la capa de nieve necesaria para el suministro de agua de California.

