Más de 30 muertos y decenas de heridos por fuertes deslaves en Colombia: declaran "calamidad pública"

Video El escalofriante momento del deslave que deja más de 30 muertos en Colombia

Un total de 34 personas han muerto en Colombia y decenas resultaron heridas por varios deslaves ocurridos el viernes, según informó este sábado la Gobernación del Chocó.

La cifra reportada inicialmente por la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez Mina, era de 33 fallecidos, pero horas después fue actualizada y se estableció un puesto de mando unificado para coordinar las acciones para atender la emergencia.

En un comunicado, las autoridades señalaron que se han inspeccionado 17 cuerpos sin vida y se espera trasladar a otros 17 para continuar con la misma tarea. La Fiscalía ratificó la cifra de víctimas mortales.

“Toda nuestra solidaridad con el departamento del Chocó y las familias de las víctimas”, publicó horas antes Márquez Mina en su cuenta de X, antes Twitter.

Fotografía cedida por la Policía Nacional de Colombia que muestra a rescatistas y policías mientras trabajan en la recuperación de cuerpos hoy, en el lugar donde ocurrió un derrumbe en inmediaciones del municipio Carmen de Atrato, departamento del Chocó, Colombia. Imagen Policía Nacional de Colombia/EFE/ Policía Nacional de Colombia

“En estos momentos continúan las acciones de búsqueda y rescate de las personas que permanecen atrapadas bajo el deslizamiento de tierra en la vía Quibdó-Medellín, en Carmen del Atrato”.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó de 35 personas lesionadas que han sido trasladadas a centros asistenciales y en la zona están trabajando personal del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil y los Bomberos.

La zona donde ocurrieron los deslaves de tierra se encuentran a unas 85 millas al suroeste de la ciudad de Medellín.

El alud ocurrió en una carretera

Uno de los derrumbes se produjo el viernes por la tarde y sepultó a varios vehículos que estaban detenidos, al parecer por un alud que bloqueó previamente la carretera entre Medellín y Quibdó, la capital del Chocó.

En un video grabado por testigos se observa una fila de vehículos detenidos en la carretera, a la espera de que se abriera el paso, cuando de repente la montaña se viene abajo sepultándolos con sus ocupantes.

También había, según testigos citados por medios locales, medio centenar de personas que se encontraban refugiándose de la lluvia en una vivienda cuando llegó el alud.

Fotografía proporcionada por el Ejército de Colombia que muestra un vehículo afectado en el lugar donde ocurrió un derrumbe, hoy en inmediaciones del municipio Carmen de Atrato, departamento del Chocó, Colombia. Imagen EFE/ Ejército de Colombia

Las operaciones de rescate continúan y la información aún es parcial, puesto que se trata de una vía que aunque conecta a Medellín con Quibdó, la capital del selvático Chocó, es remota y la señal es intermitente.

El Ejército, que ha desplegado a 30 soldados rescatistas, está usando sobrevuelos de dron "para identificar posibles sitios donde pueda encontrarse personal atrapado" y también perros para localizar a las víctimas.

La Unidad de Gestión de Riesgos no mencionó la causa del alud, pero el Departamento de Defensa señaló el viernes por la noche que las lluvias en la zona dificultaron las tareas de rescate. Personal de los bomberos, el Ejército, la Defensa Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana continuaban en la zona para adelantar las acciones de búsqueda.

Qué se sabe de las víctimas

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, adelantó que entre las víctimas hay varios menores, cuyo número no especificó.

La gobernación había informado la identificación de al menos cuatro mujeres entre los cuerpos que permanecen en medicina legal y que se ha dispuesto el acompañamiento a los familiares a través de un equipo de apoyo psicosocial.

La gobernadora Nubia Córdoba, en compañía del director de la Unidad de Gestión de Riesgos, Víctor Mesa, se dirigió en helicóptero a la zona de emergencia. “Vivimos un fin de semana muy triste para el Chocó, nuestro pueblo siente el dolor de las víctimas”, señaló.

Córdoba informó que hay cuerpos que han sido trasladados a Medellín y otros están en la Unidad de Reacción Inmediata de Quibdó, capital de este departamento, para que acudan a identificarlos.



