Una títere asiática-estadounidense es la nueva integrante de Plaza Sésamo

La primera marioneta asiática estadounidense en la historia del popular programa, será presentada formalmente en "See Us Coming Together: Un especial de Plaza Sésamo". Simu Liu, Padma Lakshmi y Naomi Osaka están entre las celebridades que aparecen en el especial, que se estrenará el día de Acción de Gracias en HBO Max, en las plataformas de redes sociales de "Sesame Street" y en las estaciones locales de PBS.