Joyas a cambio de sexo, secretos y manipulación: por qué es tan perturbador el documental 'Leaving Neverland'

Los protagonistas no se quedan cortos en detalle y exponen cosas como un sistema de campanas que tenía el artista para alertarlo si alguien se acercaban al cuarto (donde estaba teniendo relaciones sexuales con ellos) o la simulación de una ceremonia matrimonial con uno de los menores en la que hubo hasta anillo de oro y diamantes.

"Ambos declararon bajo juramento que estos eventos nunca ocurrieron. Además, no han proporcionado una sola evidencia de sus acusaciones, lo que significa que toda la película depende únicamente de la palabra de ellos dos", dijo en un comunicado la entidad que administra el legado del artista, que ha negado todas las acusaciones y ha dicho que se trata de un "intento patético de conseguir dinero fácil con el nombre de Michael Jackson".

Tanto los representantes como su familia intentaron evitar que el documental saliera al aire, demandando por 100 millones de dólares a HBO y su compañía matriz Time Warner. Pero no lo pudieron impedir: la dos partes en que se divide el filme de cuatro horas ya está disponible en HBO Go y HBO Now.