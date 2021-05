Alcohol, drogas y ataques de pánico: las confesiones del príncipe Harry en una serie sobre salud mental

En la serie 'The me you can't see' (El 'yo' que no puedes ver), junto a Oprah Winfrey, las confesiones del príncipe Harry sirven de hilo conductor de otras historias, tanto de personas desconocidas para el público como de famosos de la talla de Lady Gaga, Glenn Close o DeMar DeRozan, que cuentan los problemas de salud mental que han tenido y tienen que enfrentar.