Demi Lovato denuncia que fue víctima de violación cuando grababa una película

La cantante estadounidense Demi Lovato dijo que fue víctima de una violación durante su adolescencia, en una época en que era actriz de Disney Channel. Hizo esta confesión en un revelador documental que abrió este martes el festival online de South By Southwest (SXSW).

"Demi Lovato: Dancing with the Devil" ("Demi Lovato: Bailando con el diablo"), una serie original de YouTube , se centra en la sobredosis por fentanilo que sufrió la cantante en 2018 y que le ocasionó daño cerebral y ceguera parcial, así como en su batalla con la adicción.

"Estábamos enrollados, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma'", cuenta. "Pero eso no importó, lo hizo igualmente".