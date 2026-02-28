Videos de Noticias La semana en video: el plan del USCIS para suspender algunos permisos de trabajo y la mexicana que logró la residencia en EEUU desde su país Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

El plan del USCIS para suspender algunos permisos de trabajo y la mexicana que logró la residencia en EEUU desde un consulado en su país son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

1. USCIS planea suspender algunos permisos de trabajo, ¿a quiénes afectaría la medida?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) planea suspender temporalmente la entrega de permisos de trabajo a las personas que han solicitado asilo. La abogada de inmigración, Claudia Cañizares, explica que la medida podría afectar hasta a 1.6 millones de individuos que se mantienen a espera de la resolución de sus casos.

2. Ciudadana mexicana logra residencia tras trámite en consulado de EEUU en Ciudad Juárez

Martha Castro Blancas consiguió lo que muchos consideraban imposible, obtener su residencia permanente en el consulado de EEUU en Ciudad Juárez y podrá reunirse con su madre. Nerviosa pero confiada, completó el proceso migratorio y regresó a Estados Unidos lista para reencontrarse con sus hijos y esposo.

3. Momento en que Nemesio Oseguera, 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, habría sido abatido en México

Se difundieron imágenes de un enfrentamiento que sería el momento en que habría muerto Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el líder del cártel más poderoso en México a la fecha. Su muerte desató durante un par de jornadas una ola expansiva de violencia en México que mantuvo en alerta a la población.

4. Minuto a Minuto: La Muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

Después de un operativo federal en Tapalpa, Jalisco se informó de la aprehensión y posterior muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, fundador y jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones de delincuencia organizada más importantes de México. La Secretaría de la Defensa Nacional mexicana informó que este operativo se realizó en coordinación y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos.

5. Video capta a terapeuta golpeando a niño autista no verbal; padres piden justicia

Imágenes perturbadoras revelan el momento en que un terapeuta en West Palm Beach, Florida, agrede brutalmente a un niño autista de 9 años. El video muestra al sujeto golpeando al menor con un zapato, usando sus piernas para someterlo y lanzándole objetos. El reporte médico confirma contusiones y traumas en la espalda y hombros del niño. Los padres exigen justicia inmediata mientras la comunidad denuncia la vulnerabilidad de los menores con necesidades especiales en centros de terapia.

6. Mujer rescata a bebé que quedó abandonada en la autopista tras la detención de su padre por ICE

Anita, una menor de apenas 17 meses de edad, quedó abandonada en medio de un operativo de inmigración luego de que su padre fue detenido por ICE en una autopista de Alabama. "Estaba sudada y llorando", narró Susan Trejo a N+ Univision; ella fue la mujer que rescató a la niña, imágenes que quedaron captadas en video. Además de asegurarse que la bebé estuviera bien, tenía otra misión: hallar a la familia de Anita.