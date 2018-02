Ya son más de $400,000 en donaciones los que recibirá el latino que se puso de escudo humano para proteger a sus compañeros

Anthony Borges, considerado como un héroe tras salvar la vida de 20 de sus compañeros, sigue en el hospital recuperándose de las heridas causadas por los disparos que recibió el pasado miércoles durante la masacre de Parkland que dejó 17 muertos. Este joven venezolano de 15 años fue uno de los estudiantes que se encontraba en el escuela Marjory Stoneman Douglas cuando Nikolas Cruz, autor confeso de la masacre, comenzó a disparar de manera indiscriminada.

Borges, junto a otros estudiantes, corrió a protegerse en un aula cuando el atacante comenzó a disparar. Él entró último y "tomó la iniciativa para salvar la vida de sus compañeros de clase", según explicó Carlos Rodríguez, uno de los jóvenes que estaba con él.



El venezolano se mantuvo junto a la puerta, utilizando su cuerpo como un escudo humano, recibiendo así hasta cinco disparos en su cuerpo. El estudiante resultó herido en ambas piernas, un hueso se le hizo "añicos" y una bala le atravesó la espalda. Desde que se conoció su historia, numerosas personas en las redes sociales lo han calificado como un "héroe".



Además, poco después del tiroteo se lanzó una campaña en internet, en el portal Gofundme, para recaudar fondos que ayuden con los gastos hospitalarios y su recuperación. Este martes en la mañana, ya se habían recogido más de 400,000 dólares.

"Necesitamos más gente como tú en el mundo. Mantente fuerte", escribió Brynna Bridges en dicha página. "Eres un héroe, sigue así. Mis oraciones son para ti", dijo Harlee Rowe.

Otras personas dejaron mensajes de apoyo al movimiento creado por otros estudiantes para un mayor control de las armas, impulsado bajo el lema #NeverAgain (#NuncaMás, en español).

"Mantén tu fuerza y únete a tus compañeros de clases para obligar a nuestros patéticos 'líderes' a hacer cambios significativos. Eres un hombre que nos inspira, gracias", escribió Pamela Boudreau.

La página, que se abrió el 15 de febrero, tenía un objetivo inicial de 5,000 dólares. Sin embargo, en pocas horas esa meta se sobrepasó y ahora los organizadores esperan recaudar 500,000 dólares.



Entre las donaciones, es frecuente ver cifras de 10, 20 o 15 dólares, aunque también existen algunas mayores, como la de una persona identificada como Roberto Vieira, quien ofreció 1,025 dólares, si bien este dinero es el resultado de una colecta, según indicó.







En condición estable

Pese a que aún son pocos los detalles que han emergido sobre su estado, Scott Israel, sheriff del condado de Broward, publicó el domingo un tuit en el que afirmaba que el joven "se está recuperando, pero aún tiene un gran camino ante él y necesitará más operaciones". Su padre, Anthony Borges, también sostuvo que se encuentra en condición estable.

Royer Borges indicó a ABC que su hijo se comunicó con él poco después del ataque. "Me llamó y me dijo: 'Alguien me ha disparado en mi espalda y mi pierna'", explicó el progenitor entre lágrimas.

"Es mi héroe", añadió en referencia a la actuación de su hijo que se puso como escudo humano para defender a sus compañeros.