Cómo los localizaron, quién les ayudó y 1 millón de fianza: las claves de los padres acusados de homicidio tras el tiroteo en Michigan

No será tarea fácil para la fiscalía demostrar la culpabilidad de los padres en este caso. La fiscal del condado, Karen McDonald, alegó que la pareja no hizo lo necesario para impedir esta tragedia y que pusieron un arma a disposición de su hijo y luego se negaron a sacarlo de la escuela cuando los funcionarios escolares dieron la voz de alarma de que algo no andaba bien con el joven.