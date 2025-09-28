Tiroteo en una iglesia mormona en Michigan deja al menos un muerto y nueve heridos: autoridades

Video “Nunca me esperé traerlas en un ataúd”: hispana devastada tras asesinato de sus dos hijas en Texas

Al menos una persona murió y nueve resultaron heridas en un tiroteo este domingo en una iglesia mormona en Michigan, en donde también se desató un incendio que fue contenido, informó la policía. El presunto agresor murió, agregó.

El incidente ocurrió en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unas 50 millas al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en redes sociales.

No está claro por el momento la condición de los heridos. Las autoridades dijeron que "el atacante ha sido neutralizado" y que por lo tanto no existe ya una amenaza para el público. Sin embargo, pidieron a los residentes que eviten la zona.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un amplio césped, se encuentra cerca de zonas residenciales y de una iglesia de los Testigos de Jehová. La comunidad, de unas 8,000 personas, está a las afueras de Flint.

"Para quienes se encuentren en el lugar, el punto de reunión es el pabellón al norte. La reunificación fuera del sitio será en el teatro Trillium, en Holly y McCandlish", detalló la policía en Facebook.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, afirmó en un comunicado que su corazón está con la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un sitio de culto, es inaceptable”, dijo.

El tiroteo ocurrió la mañana después de la muerte de Russell M. Nelson, el presidente de mayor edad en la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a los 101 años. Según el protocolo de la iglesia, se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la Iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks.