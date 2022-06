Despiden a la policía que colgó la llamada del 911 desde el tiroteo en Buffalo porque la persona susurraba

“Ella me estaba gritando, diciendo, ‘¿Por qué estás susurrando? No tienes que susurrar”, dijo Latisha Rogers, subgerente de Tops Supermarket, al diario The Buffalo News. “Y yo le decía, ‘señora, todavía está en la tienda. Esta disparando. Tengo miedo por mi vida. No quiero que me escuche. ¿Puedes enviar ayuda por favor? Ella se enojó conmigo, me colgó en la cara”.