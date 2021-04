Reportan "múltiples heridos" en un tiroteo en local de FedEx en Indianapolis

La policía no confirmó el número de heridos, pero dijo que varias personas habían sido trasladadas a hospitales de la zona.

La policía cree que el atacante ha muerto por suicidio. Cook dijo que las autoridades no creen que haya una amenaza activa para la comunidad.

"Esto me hizo levantarme y mirar hacia la puerta de entrada y vi a un hombre con una especie de subametralladora, un rifle automático, y estaba disparando al aire libre. Inmediatamente me agaché y me asusté, y la madre de mi amigo entró y nos dijo que entráramos en el auto", relató Miller.