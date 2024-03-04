Cambiar Ciudad
Tiroteo en California

Hombres enmascarados matan a tiros a cuatro personas y hieren a tres en una fiesta al aire libre en California

Había varias personas en una fiesta en el patio delantero de una vivienda en King City, cuando tres hombres con ropas y máscaras negras salieron de un auto y dispararon al grupo. Tres hombres murieron en el lugar y una mujer murió luego en el hospital, por heridas de bala.

Video Avisó a su familia y trataron de detenerlo: lo que hizo el atacante antes del tiroteo en Jacksonville

Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas después de que varios hombres enmascarados dispararan contra los presentes en una fiesta al aire libre en el centro de California.

La policía de King City informó que respondió a una llamada por un tiroteo en torno a las 6:00 pm y encontró a tres hombres con heridas de bala que fueron declarados muertos en el lugar.

Otras cuatro personas sufrieron heridas de bala, incluida una mujer que murió luego tras ser trasladada al hospital Mee Memorial de King City, a unas 106 millas al sur de San José, detalló el Departamento de Policía de King City en un comunicado compartido en Facebook.

Los otros tres heridos, todos hombres, fueron trasladados al Hospital Natividad de Salinas, según la policía.

Había varias personas en la fiesta, en el patio delantero de una vivienda, cuando tres hombres con ropas y máscaras negras salieron de un Kia plateado y dispararon al grupo. Luego volvieron al vehículo y huyeron del lugar.

Por el momento los sospechosos no han sido identificados y la policía está pidiendo a la población que colabore con cualquier información que pueda tener sobre ellos.

"Los sospechosos son considerados armados y peligrosos", dijo el Departamento de Policía de King City y aconsejó que si alguien ve a alguno de los sospechosos o al vehículo se ponga en contacto con las autoridades y no intente hacer contacto directo con ellos.

Video Balean a una niña de 3 años cuando viajaba en el auto de sus padres: creen que el sospechoso es un pandillero
