Las nuevas revelaciones sobre las víctimas y el atacante del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia

Tiroteo en una secundaria de Georgia: esto es lo que se sabe

Hace más de un año, las pistas sobre publicaciones en Internet que amenazaban con un tiroteo en la escuela llevaron a la policía de Georgia a entrevistar a un estudiante de 13 años, pero los investigadores no tenían pruebas suficientes para un arresto. El miércoles, fue quien abrió fuego en la escuela secundaria Apalachee, a las afueras de Atlanta, donde mató a cuatro personas e hirió a nueve.

El adolescente ha sido acusado y será procesado como adulto por esas muertes: dos estudiantes de 14 años identificados como Mason Schermerhorn y Christian Angulo, y dos profesores, Richard Aspinwall (39) y Christina Irimie (53), dijo el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey, en una conferencia de prensa.

El de Apalachee High School, un centro de unos 1,900 alumnos ubicado en Winder, es solo el más reciente de las decenas de tiroteos escolares que ha sufrido Estados Unidos en los últimos años, entre ellos los de Newtown (Connecticut), Parkland (Florida) y Uvalde (Texas).



Antes del miércoles, se habían producido 29 tiroteos múltiples en Estados Unidos en lo que va de año, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern. Al menos 127 personas han muerto en esos incidentes, que se definen como los que registran cuatro o más muertos en un período de 24 horas, sin incluir al autor, la misma definición utilizada por el FBI.

El asunto ha dado pie a un intenso debate sobre el control de armas como una forma de proteger a una población que está creciendo acostumbrada a simulacros de tiradores activos en las aulas que, sin embargo, no ha servido para cambiar las leyes nacionales sobre armas.

Por qué el FBI había interrogado al autor del tiroteo en Georgia

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dijo en X que tanto el autor del tiroteo como su padre fueron interrogados el año pasado tras una investigación sobre amenazas en internet sobre un tiroteo en una escuela sin especificar, que iban acompañadas de fotografías de armas.

La agencia sostuvo que recibió pistas anónimas en mayo de 2023 sobre esas amenazas y que su investigación condujo a un "varón de 13 años" que "es el mismo sujeto en custodia relacionado con los tiroteos de hoy en la escuela de secundaria Apalachee".

El FBI encargó un interrogatorio del sospechoso a la oficina del Sheriff del condado de Jackson, pero el adolescente negó ser responsable de esas amenazas, mientras que su padre afirmó que guardaba armas de caza en la casa pero su hijo "no tenía acceso a ellas sin supervisión".

Según el FBI, no había entonces "causa probable" para un arresto o medida coercitiva, pero la oficina del Sheriff alertó a las escuelas locales para que hicieran "un seguimiento continuado" del joven

Hosey dijo que la División de Servicios para la Familia y los Niños del estado también tuvo contacto previo con el adolescente e investigará si eso tiene alguna conexión con el tiroteo. Los medios de comunicación locales informaron que el miércoles la policía registró la casa familiar del adolescente en Bethlehem, Georgia.

Padre del atacante había advertido a su hijo de no hacer amenazas en internet sobre tiroteos

De acuerdo con el diario The New York Times, Colin Gray, padre del atacante, había advertido a su hijo que no debía involucrarse en la publicación en internet de amenazas de posibles tiroteos.

La advertencia la hizo a su hijo luego de que un investigador le notificó que una cuenta vinculada al menor en la red social Discord había difundida amenazas de ese tipo.

Según el Times, el menor negó a su padre haber difundido una amenaza así y le aseguró que su cuenta pudo ser hackeada.

El reporte del diario estadounidense agregó que Gray había estado enseñando a su hijo cómo utilizar armas y de cacería.

En el 2023 el padre del agresor había llevado de cacería a su hijo, quien cazó un venado. Una imagen del rostro del menor con rastros de sangre del venado era preservada por su padre en su teléfono celular.

Según Gray, el menor había sido molestado por sus compañeros durante un periodo del 2023.

Al final, los investigadores concluyeron que no tal vez no sería posible hacer un vínculo directo entre la cuenta que difundió las amenazas y el menor.

El atacante recibió el arma usada en tiroteo como regalo de navidad de su padre

De acuerdo con reportes, Gray dijo a investigadores que había obsequiado el arma que después el menor usó en el ataque como un regalo de navidad en diciembre de 2023.

Fuentes consultadas por CNN dijeron que el arma AR-15 había sido adquirida en una tienda de armas local.

De acuerdo con el medio, el padre del atacante le habría hecho el regalo meses después de que investigadores alertaron al hombre de las amenazas publicadas en internet que habían sido vinculadas a una cuenta de su hijo.

Gobierno de México reporta que una de las víctimas tenía nacionalidad mexicana

A través de un comunicado, el gobierno mexicano informó que una de las cuatro víctimas mortales del tiroteo tenía nacionalidad mexicana, aunque había nacido en Estados Unidos.

"El Gobierno de México condena enérgicamente este acto de violencia y denuncia la violencia perpetuada a causa de armas de fuego. Reitera su firme compromiso de proteger los derechos de la comunidad mexicana en Estados Unidos", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores en un boletín de prensa.

La Cancillería no identificó por nombre a la víctima de nacionalidad mexicana.

Según el comunicado, el Consulado General de México en Atlanta había establecido contacto con la familia de la víctima.

"Personal diplomático estableció comunicación con la familia del menor de nacionalidad mexicana, nacido en Estados Unidos, que lamentablemente falleció en el tiroteo, para proporcionar el acompañamiento necesario", agregó la Cancillería.

