Ante el aumento de tiroteos masivos en EEUU, expertos aconsejan exigir protocolos de seguridad en las empresas y escuelas

Los recientes tiroteos masivos a lo largo y ancho de Estados Unidos en las últimas semanas han generado temor entre muchas personas, quienes dicen temer el regreso a sus trabajos o estudios debido a que no se sienten seguros.

"Me da mucho miedo saber que en cualquier momento pueda ser víctima de un tiroteo, especialmente en un campus universitario donde puede llegar cualquier persona", dijo Londoño, que es madre de dos hijos menores de edad y que dice estar en contra del uso de armas de fuego.

" Lo peor es saber que ni siquiera tus hijos están realmente a salvo en sus escuelas , ya que hemos visto en el pasado tiroteos mortales donde las víctimas son niños. Eso me aterroriza", comentó.

"Me da más temor un tiroteo que el coronavirus"



" La verdad es que me da más temor un tiroteo que el propio coronavirus, ya que de la pandemia yo me puedo proteger con la vacuna, con tapabocas o con otras precauciones, pero de las balas inesperadas no hay manera de cuidarte. Lo peor es saber que puede suceder en cualquier lugar", comentó.