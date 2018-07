Camionetas reemplazan a los carros en el gusto de los compradores de vehículos

No se trata de que no existan razones para preferir a los carros sobre las camionetas. Como cualquier persona que haya sufrido la pavorosa experiencia de hacer una maniobra evasiva a alta velocidad detrás del volante de una SUV puede atestiguar, el centro de gravedad más bajo de los carros provee un nivel de estabilidad y adhesión al pavimento que las camionetas simplemente no pueden ofrecer, lo que hace de ellos vehículos más estables menos y propensas a voltearse en caso de accidentes a velocidad. La operación de los carros de pasajeros al igual que sus precios de venta, son en promedio más baratos que los de las crossovers y SUVs.