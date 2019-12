"Ya no respira": Un policía golpea en la cabeza a un hombre que creía que había robado un auto

Varios oficiales se unen a la persecusión. Jason Little, que conduce la patrulla del Condado de Sonoma, intenta detener al vehículo sospechoso haciendo una maniobra de PIT, una táctica en la cual los oficiales chocan sus patrullas contra el automóvil en fuga para forzarlo a desviarse.

Little y su compañero Charlie Blount se bajan de sus patrullas. Sus cámaras corporales están grabando el momento.

"Me mordió", dice el agente Blount. Momentos después, Little dice que también fue mordido.

Luego la imagen grabada muestra como Blount golpea la cabeza de Ward contra la parte superior de la puerta del auto y Little hace dos descargas de su pistola paralizante.

Después de que los ayudantes y oficiales sacan a Ward del carro, otro oficial, Nick Jax, le informa a sus compañeros que Ward no tenía motivos para huir porque era víctima de un robo de su auto, no un ladrón, a lo que Blount responde: "Oh bueno".