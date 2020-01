Una pareja de California desaparece tras viajar a Tijuana a cobrar las rentas de sus propiedades

La Policía de Tijuana sigue buscando a una pareja de migrantes radicados en Los Ángeles que el viernes viajó a esa ciudad fronteriza para cobrar unas rentas. Se dirigían a una sucursal bancaria para retirar un dinero y luego a una casa de cambio. Pero desde entonces no han vuelto a su domicilio en el sur de California.

“Ellos llegaron a Tijuana y fueron al banco a sacar dinero de unas rentas que ahí les depositaron. Ese dinero que sacaron en pesos lo fueron a cambiar a dólares a una casa de cambio. De ahí iban a otras casas que tienen en renta en la colonia Obrera para recoger dinero que les pagaban en efectivo. Pero después de eso ya no se supo si cruzaron o no la frontera. Se les perdió la pista, ya no se tuvo contacto con ellos”, detalló Raúl Gutiérrez, vocero de la Fiscalía, en una entrevista telefónica con Univision Noticias.