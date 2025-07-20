Una máquina de resonancia magnética 'succiona' mortalmente a un hombre en apenas segundos

Video Revelan video de la cámara corporal del oficial que agredió a un manifestante en Cincinnati

Un hombre fue 'succionado' por una máquina de resonancia magnética en Nueva York al entrar en la sala con una gran cadena en el cuello, lo que le causó la muerte, informaron la policía y su esposa.

El hombre, de 61 años, entró en una sala de resonancia magnética el miércoles por la tarde mientras se realizaba un escanep en Nassau Open MRI. La enorme fuerza magnética de la máquina lo 'succionó' por la cadena metálica que llevaba alrededor del cuello, según un comunicado del Departamento de Policía del condado Nassau.

El hombre murió el jueves por la tarde, pero un policía que respondió al teléfono el sábado en la comisaría del condado Nassau dijo que el departamento aún no estaba autorizado para divulgar su nombre.

Adrienne Jones-McAllister dijo a News 12 Long Island en una entrevista grabada que estaba sometiéndose a una resonancia magnética en la rodilla cuando le pidió a la técnica que llamara a su esposo, Keith McAllister, para que la ayudara a bajarse de la mesa. Dijo que ella lo hizo.

Declaró a la televisora que la técnica llamó al esposo a la sala, y que el hombre llevaba una cadena de más de 20 libras que usaba para entrenamiento de pesas, un objeto sobre el cual habían tenido una conversación informal durante una visita anterior. Dijo que cuando él se acercó a ella, “en ese instante, la máquina lo giró, lo arrastró y él se golpeó contra la máquina”.

“Yo dije: ‘¿¡Podrían apagar la máquina, llamar al 911, hacer algo, apagar esta maldita cosa!?’”, recordó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ”Él se quedó inerte en mis brazos”. Agregó que la técnica la ayudó a intentar retirar a su esposo de la máquina, pero fue imposible.

“Se despidió de mí con la mano y luego todo su cuerpo se quedó inerte”, dijo Jones-McAllister al canal de televisión.

También señaló que McAllister sufrió varios ataques cardíacos tras ser liberado de la máquina.

La fuerza potente de las máquinas de resonancia magnética

Una persona que respondió al teléfono el viernes en Nassau Open MRI se negó a comentar. El sábado se hicieron varias llamadas sin obtener respuesta.

Esta no es la primera muerte en Nueva York provocada por una máquina de resonancia magnética.

En 2001, Michael Colombini, de seis años, originario de Croton-on-Hudson, murió en el Centro Médico de Westchester cuando un tanque de oxígeno voló hacia la cámara, atraído por el electroimán de diez toneladas de la máquina. En 2010, los registros presentados en el condado de Westchester revelaron que la familia resolvió una demanda por 2.9 millones de dólares.

Las máquinas de resonancia magnética “emplean un campo magnético fuerte” que “ejerce fuerzas muy poderosas sobre objetos de hierro, algunos aceros y otros objetos magnetizables”, según el Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería, que dice que las unidades son “lo suficientemente fuertes como para lanzar una silla de ruedas al otro lado de la sala”.

