Creyeron que un oso lo mató en una excursión: ahora sospechan que fue asesinado con un arma desconocida

Ha habido ataques previos de osos pardos en los bosques del suroeste de Montana, pero los investigadores no encontraron evidencia de osos en el campamento de Kjersem.

No se han realizado arrestos y las autoridades locales no pudieron decir si el asesino de Kjersem representaba una amenaza pública continua.

“La gente me ha preguntado si existe una amenaza para la comunidad”, añadió el alguacil. “La respuesta es que no lo sabemos. No tenemos suficiente información para saberlo en este momento”.