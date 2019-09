Reportan la desaparición de un mexicano que trabajaba en Michigan como ingeniero de software

“Estuve asomándome por la ventana para verlo regresar, pero eso nunca pasó. A las tres de la tarde le llamo al esposo de mi prima, Javier, para decirle que Wil se había salido sin ninguna de sus pertenencias más que con su celular y las llaves de la casa. A las cuatro de la tarde vuelvo a llamarle para decirle que no había regresado y era muy raro porque él no sale a caminar tanto tiempo”.

Carrillo Preciado explicó que no se siente apoyada por las autoridades: "Nosotros estamos viviendo en Estados Unidos porque la compañía Continental, para la que trabaja mi esposo, nos reubicó aquí en Michigan. Tenemos visa de trabajo, somos buenos ciudadanos. Me siento frustrada porque no me siento en este punto apoyada por las autoridades de Estados Unidos. Cada hora que pasa es tiempo perdido. Necesito de mi país, necesito de mi gente”.