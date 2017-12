Murió atacada por sus propios perros, los vecinos dudaron y el alguacil tuvo que dar sangrientos detalles de lo que pasó

El cuerpo de Bethany Lynn Stephens, una joven de 22 años de Virginia, fue encontrado la noche del pasado jueves en un bosque cerca de una granja familiar de la localidad de Glen Allen, Virginia, donde solía pasear a sus perros. Los oficiales del condado informaron que su muerte era producto de un ataque mortal de sus dos pit bulls, pero gente cercana a Stephens hicieron circular otras versiones.

Este lunes, las autoridades del condado Goochland revelaron escabrosos detalles sobre la muerte la mujer. El alguacil, James Agnew, dijo en conferencia de prensa que en un principio no quería dar información tan gráfica por respeto a la familia de la víctima, pero que pretendía dirigirse a los "escépticos" que en redes sociales difundieron otras teorías sobre la muerte de Stephens. También lo hizo en un intento de disipar versiones de que un asesino estaba suelto.



Los oficiales dicen que cuando llegaron a la escena los animales se hallaban al lado del cuerpo que, pensaron, era de un animal. En realidad se trataba del cadáver de la joven y según detallaron los pit bulls estaban hurgando en él con sus hocicos.

Los perros se comieron "hasta las costillas del cuerpo" de la joven, dijo el alguacil y agregó que aún "no tienen idea" de qué fue lo que provocó que los canes la atacaran de modo tan brutal.



"La primera lesión traumática fue en su garganta y rostro (...) Al parecer, la tiraron al suelo y la joven perdió el conocimiento, y luego la atacaron hasta matarla", agregó.

Las autoridades descartaron que otro animal hubiera atacado. Los hallazgos del médico forense revelaron que los mordiscos en su cabeza no penetraron en su cráneo, sino que dejaron marcas en la superficie. Estas heridas son "consistentes" con la de un animal más bien pequeño (no un oso o un lobo). Los perros pit bulls de la joven pesan, según informó Agnew, cerca de 100 libras cada uno.

Rumores de personas cercanas a la víctima y de habitantes de la zona, lanzaron en redes sociales versiones infundadas sobre la muerte de Stephens: que la mujer había sido amenazada, que había sido víctima de una agresión sexual seguida de homicidio y que sus perros se quedaron a su lado para protegerla, que la habían estrangulado. Al respecto, el alguacil dijo: "No parece el caso por lo que encontramos en la escena, por la evidencia que observamos, y recolectamos. La narrativa no encaja". Sin embargo, añadió que le han dado segumiento a esas teorías y que las investigaciones forenses aún están en curso.





"Ha habido una desinformación demasiado grande", dijo enumerando muchos de los contactos que su oficina había recibido mediante redes sociales, llamadas y correos electrónicos con narraciones falsas sobre cómo había muerto Stephens.

La joven había salido de su casa el pasado jueves 14 de diciembre siendo aún de día junto a sus perros para dar un paseo en una zona boscosa de Glen Allen, unas 30 millas al norte de la ciudad Richmond. Como no volvía a casa, su padre llamó al 911 cerca de las 8:20 pm hora local para informar la inusual ausencia de su hija.

Luego de alertar a las autoridades, el hombre salió a buscarla en la zona que la joven frecuentaba y allí encontró a los canes junto al cuerpo.



"(No hallamos) Nada que evidenciara violencia doméstica. Nada que mostrara que fuera apuñalada, o que la dispararon", dijo a la prensa Shawn Whitlock, un investigador de la oficina del alguacil los periodistas. Agregó que no hay signos de lesiones en el área de la garganta que puedan evidenciar

Aún muchos se preguntan por qué estos perros, que según testimonios tenían un fuerte vínculo con la joven la atacaron tan brutalmente.

Mike Blackwood, también investigador de la oficina del sheriff dio un poco de contexto al caso. Contó que la joven había estado viviendo en otro lado y había dejado a sus perros con su padre. Cuando estaban con ella, los canes estaban habituados a estar entre la familia, pero al irse fueron dejados afuera con poco contacto humano.

Los perros fueron sacrificados el fin de semana con el permiso de la familia, informó The Washington Post. Agnew dijo que era lo mejor para la seguridad pública. "Una vez que un perro come carne humana, ya no es seguro tenerlo cerca de los humanos".