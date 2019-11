Muere Don Fidencio, el paletero mexicano de Chicago que recibió miles de dólares tras conmover al mundo con su esfuerzo

En aquel momento Cervantes se acercó al hombre, le compró 20 paletas, le dio $50 dólares y se despidió con una bendición. También le hizo una foto y se le ocurrió utilizarla para iniciar una campaña de recaudación de fondos que ayudara a aquel señor a tener una vejez más tranquila, o al menos le diera un alivio. No imaginaba el alcance que tendría su campaña, que en un inicio había fijado en $3,000 dólares.

Apenas iniciada la recaudación, Joel volvió a buscar al heladero, que solía recorrer las calles del barrio de La Villita, para contarle de su iniciativa, que marchaba mejor de lo esperado. Entonces supo que la campaña era más importante y necesaria de lo que hubiera imaginado: aquel señor de 89 años y su esposa Eladia, ambos naturales de Morelos, México, y residentes en Estados Unidos desde hacía más de 30 años, habían perdido a su única hija, la principal fuente de sustento de la famillia, que dejaba dos hijos a cargo del matrimonio de octogenarios. Ante la desgracia familiar, a Don Fidencio no le quedaba otra que seguir trabajando para mantener a la familia.

"Me temo que hoy tengo una noticia muy triste. Esta mañana a las 5:53 am Don Fidencio falleció por complicaciones de sepsis. Su familia me pidió que fuera yo quien avisara oficialmente de su fallecimiento. La familia quiere agradecer a todos los de todo el mundo que hicieron sus últimos tres años de vida felices y cómodos. Estaba junto a su familia y seres queridos junto a su cama cuando falleció. Información sobre sus servicios (fúnebres) a seguir. Descanse en paz Don Fidencio...", escribió Joel Cervantes en su cuenta de Facebook.