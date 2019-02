El inmigrante, de origen mexicano, "estaba vivo y consciente y fue arrastrado por el vehículo" cuando el conductor, tras chocarlo, dio la vuelta para que la policía no descubriera su error, según establece la demanda presentada ahora por la familia de Leal Dolores y a la que Univision Noticias tuvo acceso.

"El cuerpo de nuestro padre estaba tan dañado que no fuimos capaces de verlo" durante un servicio funerario, explicó Alexis Leal Peralta, hijo del fallecido, al diario The New York Post.