Iba a suicidarse en medio de la noche, pero 13 camioneros le salvaron la vida

Este martes en la madrugada una carretera en las afueras de Detroit quedó completamente bloqueada por camiones, algo que por tres horas o más pudo haber fastididado a los conductores. Pero todo fue por una buena causa.

Había un hombre que estaba en el puente de la Interestatal 696, mirando hacia abajo. Tenía la intención de quitarse la vida.

Cuando los oficiales llegaron el hombre estaba dubitativo y trataron de convencerlo de que saliera del borde del puente de Coolidge Highway y que se pusiera a salvo.

La cadena local Fox 2 dijo que la escena comenzó cerca de la 1:00 am del martes y mientras las negociaciones con el hombre continuaban, en la autopista otros oficiales comenzaron a organizar el cierre de las vías, un procedimiento común en caso de alguien que amenaza con saltar.

Entonces, la Policía Estatal de Michigan (MSP) organizó algo sorprendente que contó con la ayuda de 13 camioneros: cerraron los carriles con estos semirremolques que se estacionaron debajo del paso en donde estaba el hombre.





Primero un camión se ubicó justo debajo del suicida. Luego otro semirremolque se ubicó al lado y así, poco a poco se sumaron más hasta llegar a 13. Los camioneros cerraron entonces toda la vía, primero en dirección este y luego al oeste.

Los oficiales calcularon que con los vehículos debajo podrían reducir la distancia de la caída si el hombre decidía saltar.

Personal de la policía le dijo a la agencia AP que eran ellos los que estaban coordinando esta maniobra para detener un suicidio. Dijo que no era la primera vez, pero lo que era diferente en esta oportunidad era que fueran tantos los voluntarios.

This is the moment the last semi truck pulled in to help the man who was considering suicide this morning on 696. More photos: https://t.co/PZ1Hb0LItY pic.twitter.com/sA4KhFHkku

— FOX 2 Detroit (@FOX2News) 24 de abril de 2018