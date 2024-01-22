Cambiar Ciudad
Muertes

Mantuvieron oculto el cadáver de un familiar durante seis años para cobrar su pensión de jubilación

La hija y el yerno de Mike Carroll ocultaron durante seis años a los familiares y a la policía el fallecimiento del octogenario con el objeto de cobrar su pensión de jubilación. En febrero deberán comparecer a un tribunal para hacer frente a una acusación por fraude.

Univision y AP
Una pareja de Kansas fue acusada de cobrar fraudulentamente más de 216,000 dólares en prestaciones por jubilación en nombre de un pariente fallecido cuyo cadáver mantuvieron oculto en su casa durante seis años.

Mike Carroll murió en 2016 a los 81 años de acuerdo con los datos de su marcapasos, según determinaron las autoridades que lo hallaron seis años más tarde por una llamada de su yerno Kirk Ritter, reportando el fallecimiento.

Ritter y su esposa Lynn, ambos de 61 años, habían mantenido oculto el cadáver de Carroll "momificado" en una habitación de su casa, en un suburbio de Kansas City, con el propósito de beneficiarse del cobro de la pensión de jubilación.

Miembros de la familia le dijeron al diario Kansas City Star que los Ritter les daban repetidamente excusas sobre por qué Carroll nunca podía atender una llamada telefónica o recibir visitas mientras los hacían creer que todavía estaba vivo.

Los fiscales indicaron que los pagos de pensión y Seguridad Social que Carroll recibió durante los seis años posteriores a su muerte ascendieron a 216,067 dólares.

Los registros bancarios de esa época mostraban que Lynn y Kirk Ritter emitían cheques desde su cuenta bancaria y los cobraban.

La pareja debe comparecer este 2 de febrero ante un tribunal federal para enfrentar varios cargos por fraude.

