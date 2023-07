Soldado en Texas dado como desaparecido reapareció sano y salvo al día siguiente de que hallaran muerta a su esposa

Días después de reportar a su marido como desaparecido, Cam Chamberlain le escribía a una amiga en Facebook que su esposo la había dejado sin comida ni dinero. Ella no estaba trabajando y no tenía relaciones con su familia desde que decidió cambiar de género, por lo que no tenía de qué vivir. Intentó buscar ayuda del Ejército, pero no lo consiguió, contó a NBC News Jessica D'Lynn Pyles, una vieja amiga de Cam.