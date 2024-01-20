Cambiar Ciudad
Muertes

Hallan una cabeza y manos humanas en una casa que acababa de ser vendida

La casa ubicada al 2900 de Pinyon Avenue, en Grand Junction, Colorado había sido vendida poco antes. Y mientras realizaban la limpieza de la vivienda, ocurrió el macabro descubrimiento. Una autopsia confirma que los restos son humanos.

Por:
Univision
Video El misterioso hallazgo del torso de un hombre, sin cabeza ni brazos, en una playa de Nueva York

Cuando limpiaban una casa recientemente vendida en Grand Junction, el oeste del estado de Colorado, unas personas hicieron un macabro hallazgo: una cabeza y unas manos humanas en un congelador.

Los restos fueron encontrados en una propiedad a unas 200 millas (320 kilómetros) al oeste de Denver, la capital estatal, el pasado 12 de enero. Desde la Oficina del Alguacil del condado de Mesa, informaron que una autopsia confirmó que son humanos.

Y ahora, las autoridades de Colorado dijeron que están investigando un posible homicidio, indicaron diferentes medios.

"La autopsia realizada por la Oficina Forense del Condado de Mesa confirmó que los restos encontrados en el domicilio de Pinyon Avenue... son una cabeza y manos humanas", informó la Oficina del Alguacil en un comunicado. "En este momento, no tenemos otras respuestas definitivas hasta que se puedan completar más pruebas".

Las autoridades no han dado el sexo de la persona cuyos restos fueron encontrados ni han dicho si han determinado la causa de la muerte. "Este tipo de pruebas toman una cantidad significativa de tiempo", indicaron las autoridades en el comunicado.

Los investigadores han estado en contacto con los dueños anteriores de la casa, dijo este viernes la portavoz del alguacil, Wendy Likes.

"Nuestra esperanza es identificar positivamente a la víctima sin dejar de ser respetuosos con la víctima y su familia", dijeron las autoridades.

El hallazgo se produjo el viernes 12 de enero, aproximadamente a las 2:30 pm, cuando los agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Mesa fueron llamados a una casa ubicada en la cuadra 2900 de Pinyon Avenue, en Grand Junction. Las personas en esa vivienda limpiaban la propiedad que había sido vendida poco antes y descubrieron los restos humanos dentro de la residencia.

