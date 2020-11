Son inventadas las afirmaciones en las redes sobre el arresto de un funcionario de la campaña de Biden

Una historia viral en las redes sociales afirma falsamente que un funcionario de campaña del presidente electo Joe Biden por participar en un plan de recolección ilegal de votos en Texas. No ha sido acusado ni detenido. La afirmación falsa se deriva de acusaciones no verificadas en una demanda infructuosa presentada por un grupo de republicanos.

Como parte de un torrente de falsedades sobre las elecciones de 2020, usuarios en las redes sociales están compartiendo una afirmación inventada de que un director político estatal de la campaña de Joe Biden ha sido arrestado por fraude electoral, y están reprendiendo a los medios de comunicación por no cubrir la noticia.

Los medios de comunicación no están cubriendo la historia porque no hay evidencia de que Jones, un consultor político radicado en Houston que funge como director político de Biden para Texas, haya sido arrestado o acusado de dicho delito. Las actas judiciales del condado de Harris no muestran ningún caso penal presentado en su contra.