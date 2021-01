Verificación de datos: lo que han dicho (y lo que no) los candidatos a la segunda ronda de las elecciones al Senado de Georgia

Dos meses después del día de las elecciones, el control del Senado de Estados Unidos en el 117° Congreso se reduce a dos contiendas en Georgia que se decidirán este martes 5 de enero. Ninguno de los cuatro candidatos en las boletas obtuvo el 50% de los votos el 3 de noviembre, lo que obligó a realizar una segunda vuelta.

Los demócratas han calificado a los candidatos republicanos de políticos egoístas más interesados en sí mismos que en sus electores, y los republicanos han calificado a los aspirantes demócratas de peligrosos liberales que intentan cambiar Estados Unidos. A continuación, recapitulamos los hechos detrás de las afirmaciones realizadas en algunos de los muchos anuncios de ataques publicados por las campañas y grupos externos en las últimas nueve semanas.





Loeffler contra Warnock

Afirmación: Warnock "llamó a la policía matones y gánsteres". - Anuncio de campaña de Loeffler

Warnock "llamó a la policía matones y gánsteres". - Anuncio de campaña de Loeffler Hechos: Warnock no usó esas palabras para describir a todas las fuerzas del orden.

En un sermón en 2015, Warnock dijo que la policía de Ferguson, Missouri, donde Michael Brown, un hombre negro desarmado de 18 años fue asesinado a balazos por un oficial blanco en agosto de 2014. "Se presenta con una especie de mentalidad de gánsteres y matones". Y añadió: "Sabes que puedes usar cualquier color y ser un matón. A veces puedes usar los colores del estado y comportarte como un matón".

En un correo electrónico, la campaña de Warnock nos dijo: "Esto es muy claramente en referencia a un incidente específico en Ferguson, Missouri y el comportamiento de algunos en el tiroteo de Michael Brown, no es un comentario sobre todos los agentes de policía".

Historia completa: " La segunda vuelta entre Loeffler y Warnock comienza con anuncios de ataques", 19 de noviembre.





Afirmación: Loeffler "inmediatamente" comenzó a "deshacerse de las acciones" después de una sesión informativa del Senado en enero sobre el coronavirus. - Anuncio de campaña de Warnock

Loeffler "inmediatamente" comenzó a "deshacerse de las acciones" después de una sesión informativa del Senado en enero sobre el coronavirus. - Anuncio de campaña de Warnock Hechos: Esto lo refuta Loeffler, quien ha dicho que la decisión de vender entre $1.3 millones y $3 millones en acciones que ella y su esposo poseían conjuntamente la tomaron de forma independiente asesores externos que supervisaban las tenencias de acciones de la pareja.

"Nunca he utilizado ninguna información confidencial que recibí mientras desempeñaba mis funciones en el Senado como un medio para obtener ganancias privadas. Tampoco lo ha hecho nadie en mi familia", escribió Loeffler en una columna del Wall Street Journal el 8 de abril. "Las inversiones de mi familia las administran asesores externos en Morgan Stanley, Goldman Sachs, Sepio Capital y Wells Fargo. Estos profesionales compran y venden acciones en nuestro nombre. No operamos directamente en estas cuentas. Estas transacciones se divulgan de forma rutinaria y pública en informes a la Comisión Selecta de Ética del Senado, en pleno cumplimiento de las leyes de transparencia".

La Comisión Selecta de Ética del Senado no encontró evidencia de que Loeffler haya violado las leyes federales o las reglas del Senado contra el uso de información privilegiada. El Departamento de Justicia también presuntamente abandonó su propia investigación sobre Loeffler y otros dos senadores, Dianne Feinstein, demócrata de California, y James Inhofe, republicano de Oklahoma, quienes informaron haber vendido grandes cantidades de acciones después de la sesión informativa de enero.

Historia completa: " La segunda vuelta entre Loeffler y Warnock comienza con anuncios de ataques", 19 de noviembre.





Afirmación: Warnock "organizó una manifestación a favor del dictador comunista Fidel Castro". - Anuncio de campaña de Loeffler

Warnock "organizó una manifestación a favor del dictador comunista Fidel Castro". - Anuncio de campaña de Loeffler Hechos: Warnock ha negado haber tenido influencia alguna en la decisión de invitar al difunto líder cubano a hablar en 1995 en la Iglesia Bautista Abisinia de la ciudad de Nueva York, donde Warnock trabajaba como pastor de jóvenes en ese momento.

"No tuve nada que ver con ese programa. No tomé ninguna decisión sobre el programa. Nunca conocí al dictador cubano, por lo que no estoy relacionado con él", dijo Warnock en una entrevista en CNN el 15 de noviembre.

La Associated Press informó que el evento con Castro fue organizado por la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, que abogaba por el levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba. La campaña de Warnock no ha dicho si Warnock estuvo presente cuando Castro habló, pero el pastor de la iglesia Abisinia, el Reverendo Calvin Butts, asistió e hizo comentarios.

Historia completa: " La segunda vuelta entre Loeffler y Warnock comienza con anuncios de ataques", 19 de noviembre.





Afirmación: Warnock cuenta con el "apoyo de radicales que abogan por retirarle el financiamiento a la policía. ... Warnock no puede enfrentar a los radicales porque es uno de ellos". - Anuncio de American Crossroads

Warnock cuenta con el "apoyo de radicales que abogan por retirarle el financiamiento a la policía. ... Warnock no puede enfrentar a los radicales porque es uno de ellos". - Anuncio de American Crossroads Hechos: Warnock no apoya los esfuerzos para retirarle el financiamiento a las fuerzas del orden, como sugiere el engañoso anuncio del Súper PAC (Comité de Acción Política) republicano. Ha dicho varias veces que se opone a retirarle el financiamiento a la policía, el polémico concepto de eliminar o reasignar fondos de los presupuestos de la policía.

En una entrevista radial en Sirius XM el 25 de junio, por ejemplo, dijo: "No creo que debamos retirarle el financiamiento a la policía. Creo que deberíamos financiar responsablemente las fuerzas del orden. Necesitamos reinventar la policía y reinventar las relaciones entre las fuerzas del orden y las comunidades. Definitivamente necesitamos desmilitarizar la policía, para que podamos reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad".

Historia completa: " Anuncio vincula a Warnock con el movimiento 'Defunding the Police'", 25 de noviembre.





Afirmación: Loeffler "apoya el aumento de impuestos a la clase media de Georgia". - Anuncio de campaña de Warnock

Loeffler "apoya el aumento de impuestos a la clase media de Georgia". - Anuncio de campaña de Warnock Hechos: Eso es falso. La afirmación se refiere al hecho de que Loeffler ha expresado su apoyo a la ley fiscal republicana de 2017, que fue promulgada antes de que asumiera el cargo. Esa ley incluía recortes temporales a los impuestos sobre la renta de las personas físicas que vencerán después de 2025, lo que resultará en un aumento de impuestos para la mayoría de los contribuyentes.

Pero el plan económico de Loeffler revelado a finales de abril dice que quiere hacer que las disposiciones de la ley sobre recortes de impuestos "para las familias trabajadoras y de clase media sean permanentes". Su campaña también dijo que ella se ha "comprometido a oponerse a todos los aumentos de impuestos a nivel federal", y firmó un compromiso con Americans for Tax Reform, diciendo que se "opondría a todos y cada uno de los esfuerzos para aumentar las tasas marginales del impuesto sobre la renta para individuos y/o empresas".

Historia completa: " Anuncio falso de Warnock sobre impuestos", 9 de diciembre.





Afirmación: Warnock "apoya la fianza sin efectivo para los delincuentes", que "pone nuevamente a los delincuentes más violentos en nuestros vecindarios". - Anuncio del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC, por sus siglas en inglés)

Warnock "apoya la fianza sin efectivo para los delincuentes", que "pone nuevamente a los delincuentes más violentos en nuestros vecindarios". - Anuncio del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC, por sus siglas en inglés) Hechos: Eso es engañoso; Warnock específicamente apoya ponerle fin a la fianza por dinero para los acusados de delitos no violentos.

En un correo electrónico, su campaña nos dijo: "El reverendo Warnock apoya el fin de la fianza por dinero para quienes cometen delitos menores no violentos, no una prohibición total de la fianza por dinero como sugiere este [anuncio del NRSC]".

De hecho, una ordenanza de Atlanta de 2018 que Warnock apoyó "mantiene la capacidad de imponer fianza y otras condiciones para ciertos delincuentes, incluyendo los delincuentes violentos, los reincidentes y los delincuentes que no se presentan a su audiencia inicial", según la oficina de la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien promulgó la ordenanza.

Warnock ha criticado el sistema de fianza por dinero, el cual exige que las personas acusadas de cometer delitos paguen una tarifa para poder salir de la cárcel mientras su caso judicial está pendiente. Ha alegado que las leyes de fianza por dinero contribuyen al encarcelamiento masivo de personas pobres, quienes quizás no pueden pagar la fianza fijada por un juez.

Historia completa: " Doble ataque del NRSC contra Warnock y Ossoff", 4 de diciembre.





Perdue contra Ossoff

Afirmación: Ossoff "le retiraría el financiamiento a la policía" y les daría "derecho al voto a los inmigrantes ilegales". - Anuncio de campaña de Perdue

Ossoff "le retiraría el financiamiento a la policía" y les daría "derecho al voto a los inmigrantes ilegales". - Anuncio de campaña de Perdue Hechos: Esa es una tergiversación de la postura de Ossoff, pues no apoya ninguna de las dos cosas.

En una entrevista radial en Sirius XM el 11 de septiembre, Ossoff dijo: "Me opongo a retirarle el financiamiento a la policía y creo que, francamente, es una forma contraproducente y tonta de caracterizar lo que creo que para algunas personas es el deseo de reformar la policía".

La campaña de Perdue señaló que Ossoff dijo en una entrevista radial en junio: "Tiene que haber estándares nacionales para el uso de la fuerza, y sí, tiene que ser posible responsabilizar a los agentes individuales y a los departamentos completos, y también tiene que estar en juego el financiamiento para esos departamentos".

La campaña de Ossoff dijo que estaba hablando sobre el financiamiento policial suplementario. En agosto, le dijo al Atlanta Journal-Constitution que está de acuerdo con la postura del presidente electo Joe Biden de vincular los fondos federales para las agencias de aplicación de la ley al cumplimiento de ciertos estándares, incluso si pueden "demostrar que pueden proteger a la comunidad".

Además, Ossoff, al igual que Biden, apoya la creación de "una vía hacia el estatus legal para los inmigrantes indocumentados que ya están aquí y cumplen la ley". Una vez que se conviertan en ciudadanos, lo cual podría tomar años, obtendrían el derecho al voto.

Pero eso no es lo mismo que permitir "el derecho al voto de los inmigrantes ilegales", lo que sugiere permitir que los no ciudadanos voten.

Historia completa: " Primeros anuncios en la segunda vuelta entre Perdue y Ossoff", 19 de noviembre.





Afirmación: Perdue "solo piensa en sí mismo al votar a favor de aumentos salariales para sí mismo mientras vota en contra de aumentos salariales para los militares". - Anuncio de American Bridge 21st Century

Perdue "solo piensa en sí mismo al votar a favor de aumentos salariales para sí mismo mientras vota en contra de aumentos salariales para los militares". - Anuncio de American Bridge 21st Century Hechos: Perdue no votó específicamente por los aumentos salariales del Congreso o contra los aumentos salariales para los militares, como dice un exmarine estadounidense en el anuncio del Súper PAC demócrata.

La afirmación se basa en los votos del senador en contra de proyectos de ley de asignaciones masivas que incluían secciones que financiaban aumentos automáticos salariales militares o bloqueaban aumentos salariales automáticos para el Congreso. Perdue ha dicho que se opuso a las facturas de gastos en cuestión por razones que no tenían nada que ver con las disposiciones relativas a los sueldos del Congreso o del ejército, que eran solo una parte de las grandes facturas.

Historia completa: " Ataques convenencieros contra Perdue sobre su postura sobre el aumento de sueldo", 17 de diciembre.





Afirmación: Ossoff "alabó" el Green New Deal. - Anuncio del Comité Senatorial Republicano Nacional

Ossoff "alabó" el Green New Deal. - Anuncio del Comité Senatorial Republicano Nacional Hechos: Eso es engañoso; Ossoff habló favorablemente sobre un aspecto del Green New Deal, una resolución no vinculante presentada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en la Cámara y por el senador Ed Markey en el Senado.

En septiembre de 2019, Ossoff le dijo al New York Times: "Felicito al senador Edward Markey y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez por vincular la política ambiental y la política de infraestructura". Y el sitio web de la propia campaña de Ossoff dice que "apoyará un plan de infraestructura histórico que incluye grandes inversiones en energía limpia, eficiencia energética y protección ambiental".

Pero Ossoff ha dicho en repetidas ocasiones que no apoya el Green New Deal en su conjunto. "Dicen que apoyo el Green New Deal. No es cierto", le dijo al Gwinnett Daily Post en agosto, refutando una afirmación realizada en un anuncio diferente del NRSC.

Historia completa: " Doble ataque del NRSC contra Warnock y Ossoff", 4 de diciembre.





Afirmación: Los "megadonadores liberales" están gastando $1 mil millones en "dinero oscuro" para ayudar a Ossoff. - Anuncio del Fondo de Liderazgo del Senado

Los "megadonadores liberales" están gastando $1 mil millones en "dinero oscuro" para ayudar a Ossoff. - Anuncio del Fondo de Liderazgo del Senado Hechos: Esa cantidad es la cantidad que estiman varios expertos que se puede gastar en todos los candidatos en ambas elecciones al Senado de Georgia para todo el ciclo de campaña 2020.

El titular de un artículo de MarketWatch, el Súper PAC republicano que se citó para apoyar la afirmación, dice claramente: "Las dos elecciones de segunda vuelta del Senado de Georgia podrían generar $1 mil millones en gastos políticos, según analistas".

Y eso incluye todos los gastos, no solo " dinero oscuro", que se refiere al gasto de grupos políticamente activos que no revelan el origen de su dinero.

Historia completa: " Un engañoso ataque contra Ossoff por dinero oscuro", 1 de diciembre.





Afirmación: Perdue "ignoró a los expertos médicos, le restó importancia a la crisis y nos dejó desprevenidos". - Anuncio de campaña de Ossoff

Perdue "ignoró a los expertos médicos, le restó importancia a la crisis y nos dejó desprevenidos". - Anuncio de campaña de Ossoff Hechos: Dejaremos que los lectores decidan por sí mismos si los comentarios de Perdue provocaron eso.

El anuncio presenta clips de comentarios desinformados de Perdue comparando la covid-19 con la gripe, alabando el plan de reapertura adelantada de Georgia y dándole crédito al presidente Donald Trump por mantener la cifra de muertes por debajo de las proyecciones.

Pero algunos de los comentarios utilizados en el anuncio, como cuando Perdue dijo el 11 de marzo que "el riesgo de este virus ... sigue siendo bajo" y que "muy, muy pocas personas han estado expuestas a él", se produjeron a principios de año en un momento en el que todavía había relativamente pocos casos de covid-19 y cuando los expertos médicos estaban haciendo declaraciones similares. Y la campaña de Perdue nos recalcó que él hizo otros comentarios advirtiendo sobre la gravedad del virus y reforzando las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para reducir la propagación del virus.

Historia completa: " Primeros anuncios en la segunda vuelta entre Perdue y Ossoff", 19 de noviembre.





Afirmación: "Ossoff ignoró las reglas y ocultó dinero procedente de los comunistas chinos y simpatizantes del terrorismo". - Anuncio del Fondo de Liderazgo del Senado

"Ossoff ignoró las reglas y ocultó dinero procedente de los comunistas chinos y simpatizantes del terrorismo". - Anuncio del Fondo de Liderazgo del Senado Hechos: La afirmación engañosa se refiere a la compensación que Ossoff recibió de dos grupos de televisión o radiodifusión que dejó fuera de sus declaraciones de situación financiera en mayo para su candidatura al Senado. Ossoff no reveló inicialmente que su empresa productora de documentales y televisión, Insight TWI, había recibido más de $5,000 en compensación en los últimos dos años de PCCW Media Limited en Hong Kong y Al Jazeera Media Network en Doha, Qatar.

Pero la campaña de Ossoff se opuso a las descripciones del anuncio del Fondo de Liderazgo del Senado de las dos compañías de medios, que hicieron los pagos para transmitir documentales de investigación. "La PCCW no = comunistas chinos y Al Jazeera no = simpatizantes del terrorismo", nos dijo Miryam Lipper, portavoz de la campaña, en un correo electrónico.

Ossoff también había modificado sus declaraciones en julio para incluir los pagos de esas empresas.

Historia completa: " Tergiversación de hechos sobre 'dinero sucio' en la contienda de Georgia", 19 de noviembre.





Afirmación: Ossoff "podría enfrentar una investigación federal" por no revelar los pagos hechos por PCCW y Al Jazeera a su empresa productora de televisión.

Ossoff "podría enfrentar una investigación federal" por no revelar los pagos hechos por PCCW y Al Jazeera a su empresa productora de televisión. Hechos: La única sustentación a esta afirmación es una carta del 8 de diciembre que envió el Partido Republicano de Georgia a la Comisión Selecta de Ética del Senado pidiendo una investigación. Perdue está utilizando esa solicitud partidista para hacer la improbable afirmación de que podría haber una investigación.

La Comisión Selecta de Ética del Senado "no tiene autoridad para investigar las acusaciones hechas contra los candidatos", nos dijo en un correo electrónico Bryson B. Morgan, miembro del bufete de abogados Caplin & Drysdale que anteriormente fue abogado investigador de la Oficina de Ética del Congreso de la Cámara. "En cambio, la jurisdicción del Comité se extiende a 'la conducta de las personas en el desempeño de sus funciones como miembros del Senado, o como funcionarios o empleados del Senado'", dijo, citando las " Reglas de procedimiento" de la Comisión.

La comisión "posiblemente tendría jurisdicción" si Ossoff gana las elecciones, dijo Morgan, pero "dicha investigación es extremadamente poco probable", tanto porque el comité "rara vez realiza investigaciones" como porque el tema es cuestionable. Ossoff "corrigió proactivamente el problema mediante la presentación de una enmienda".

Historia completa: " La débil afirmación de Perdue sobre una 'investigación' inexistente,", 23 de diciembre.





Afirmación: "Ossoff mintió, financiando su campaña con donaciones corporativas del PAC canalizadas a través de los liberales nacionales". - Anuncio del Fondo de Liderazgo del Senado

"Ossoff mintió, financiando su campaña con donaciones corporativas del PAC canalizadas a través de los liberales nacionales". - Anuncio del Fondo de Liderazgo del Senado Hechos: La campaña de Ossoff nos dijo que "no ha recibido una sola contribución de un PAC corporativo". Esos PAC están compuestos por corporaciones y reciben contribuciones de los empleados.

La base de la afirmación es una historia de Townhall señalando que Ossoff había recibido dinero de los llamados "leadership PACs", que son utilizados por los políticos para donarles a otros miembros de sus partidos. Los "leadership PACs", decía la historia, "les permiten a los candidatos recibir donaciones corporativas indirectamente".

Sin embargo, los montos recibidos por Ossoff de los "leadership PACs" no muestran que estén "financiando su campaña". Según los datos más recientes del Center for Responsive Politics, Ossoff ha recaudado $32.3 millones, y todas las donaciones de PAC totalizan apenas $322,000, o el 1% del total.

Historia completa: " Tergiversación de hechos sobre 'dinero sucio' en la contienda de Georgia", 19 de noviembre.

Esta historia fue publicada originalmente en FactCheck.org el 4 de enero de 2021.

