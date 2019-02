Walmart vende insulina sin prescripción médica a 25 dólares, pero quizás no te convenga: consulta a tu médico

¿De verdad venden insulina sin prescripción médica a 25 dólares en Walmart?

Sí, en algunos estados está disponible en Walmart sin receta médica cuando se le pide al farmacéutico (no la encontrarás literalmente over the counter), según aclara un chequeo de datos realizado por Snopes, pero se trata de una forma anticuada de insulina denominada insulina humana, que no es la que usualmente se le prescribe a la mayoría de los diabéticos que por lo general reciben recetas médicas para análogos de insulina, que evitan peligrosos cambios en los niveles de azúcar en sangre.