El VPH podría afectar la fertilidad de los hombres, según una nueva investigación

El virus de papiloma humano (VPH) puede tener un impacto en la fertilidad masculina, de acuerdo con los hallazgos de un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.

De acuerdo con la investigación, que fue publicada este viernes en la página especializada en ciencia Frontiers, el VPH de alto riesgo suprime componentes clave del sistema inmune en el tracto genital masculino, lo que puede comprometer la capacidad del cuerpo para eliminar la infección y aumenta el riesgo de que aparezcan otras infecciones que afecten la fertilidad del hombre.

"En nuestro estudio mostramos que la infección genital por VPH es muy común en hombres, con efectos variables en la inflamación del semen y la calidad espermática, dependiendo del genotipo viral presente", explicó la doctora Virginia Rivero, profesora de inmunología de la Universidad Nacional de Córdoba y autora principal del estudio.

"Nuestro estudio plantea preguntas importantes sobre cómo el VPH afecta a la calidad del ADN espermático y qué implicaciones tiene para la reproducción y la salud de la descendencia (…) Y, dado que las coinfecciones de transmisión sexual son bastante comunes, planeamos explorar si la presencia de una infección por VPH junto con otras influye en estos resultados", dice Rivero, citada por la página especializada en salud Webconsultas.

VPH en hombres: qué encontró el estudio

El estudio recogió muestras de 205 hombres que no estaban vacunados y con una edad promedio de 35 años que buscaron asistencia para fertilización o tratamientos para el tracto urinario entre 2018 y 2021 en una clínica urológica argentina.

El 19% de ellos dio positivo al VPH. Aunque al inicio los investigadores no hallaron notables diferencias con los que no tenían infección en cuanto a la calidad del semen, al hacer un análisis más en profundidad encontraron indicios que mostraban que ciertas cepas de VPH de alto riesgo podían tener incidencia en la infertilidad.

Los hombres con VPH de alto riesgo tenían menores niveles de celular inmunes en su semen, lo que sugería a los investigadores que el virus había comprometido la habilidad del organismo de combatirlo. Además, los dejaba expuestos a otras infecciones del tracto urinario que afectarían aún más su capacidad de concebir.

Además, el esperma de los hombres infectados con VPH de alto riesgo tenía más daños por ‘estrés oxidativo’, una condición que ocurre cuando hay demasiadas moléculas inestables o radicales libres en el cuerpo y no hay suficientes antioxidantes para eliminarlas.

Y eso ayudaría a explicar por qué esos hombres tenían niveles más altos de esperma muerto en comparación con quienes no tenían el virus.

Es una hipótesis, no una conclusión

Sin embargo, el equipo advierte que estos resultados deben ser leídos con cautela y no usarse para establecer una causa-efecto inmediata entre ciertas cepas de VPH y la infertilidad masculina.

"Nuestro estudio plantea preguntas importantes sobre cómo el AR-VPH afecta a la calidad del ADN espermático y qué implicaciones tiene para la reproducción y la salud de la descendencia. Es crucial entender los mecanismos biológicos subyacentes a estos efectos", concluye Rivero.

El equipo de investigadores argentinos considera que los hallazgos sirven para reforzar una hipótesis de investigación que eventualmente pueda arrojar más datos para entender el asunto.

VPH, la más común de las enfermedades

de transmisión sexual

Hay más de 200 cepas conocidas de VPH. El puñado más riesgoso puede causar múltiples cánceres. En EEUU se diagnostican alrededor de 26,000 casos en mujeres y 21,000 en hombres cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El más común es el cáncer de cuello uterino, con alrededor de 13,800 casos al año. Las investigaciones sugieren que la mayoría de las personas desconocen que el virus también puede causar cáncer de vulva, ano, garganta, vagina y pene.

Hay una vacuna contra el VPH disponible desde 2006, cuando inicialmente se recomendaba solo para niñas. Esa recomendación se amplió en 2011 a los niños en 2011. La versión actual, que se administra en una serie de dos o tres dosis, previene nueve de las cepas de VPH más riesgosas, incluidas las que causan verrugas genitales.

Los CDC recomiendan la vacunación de rutina contra el VPH para todos los niños y niñas de 11 o 12 años (los niños pueden recibirla desde los 9 años) y para aquellos hasta los 26 años que no estaban completamente vacunados previamente. Los expertos consideran que la vacuna es excepcionalmente segura.

La vacunación a edades más avanzadas tiene menos beneficios, ya que muchas personas contraen al menos una cepa del VPH tras volverse sexualmente activas. Pero los CDC sugieren que las personas de hasta 45 años aún pueden discutir la posibilidad de vacunarse con sus médicos.