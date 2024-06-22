El escalofriante hallazgo de microplásticos en penes y cómo puede estar detrás de la disfunción eréctil

Un estudio elaborado por científicos de la Universidad de Miami (UM), Florida, encontró por primera vez microplásticos en penes de pacientes que estaban siendo tratados por disfunción eréctil.

El hallazgo ocurrió luego de que los contaminantes fueron detectados en los testículos y el semen de cuatro de cinco individuos que fueron sometidos a cirugías relacionadas con la disfunción eréctil.

PUBLICIDAD

La fertilidad masculina ha caído en décadas recientes, por lo que expertos consideran necesario llevar a cabo más investigaciones para determinar el rol de los microplásticos en la tendencia.

Los investigadores de la UM indicaron que el pene podría ser particularmente vulnerable a la contaminación de los microplásticos debido al alto flujo sanguíneo durante las erecciones.

Las personas ingieren microplásticos a través del alimento, la bebida e incluso al respirar. Después las particulares entran al torrente sanguíneo. De acuerdo con estudios, los cuerpos de las personas podrían enfrentar una contaminación generalizada por microplásticos.

Aunque aún se desconoce el impacto que estos contaminantes tienen en la salud, estudios de laboratorio han indicado que ocasionan daños a las células humanas.

Partículas de PET detectadas en miembros viriles

Al llevar a cabo los análisis de los cinco hombres bajo estudio, los científicos encontraron en los penes de cuatro de ellos partículas de tereftalato de polietileno (PET) y de polipropileno, utilizados en los empaques de bebidas y alimentos y en muchos otros productos.

El doctor Ranjith Ramasamy, quien encabezó la investigación en la UM, declaró al medio de comunicación británico The Guardian que las características del pene lo hacen vulnerable a la contaminación por microplásticos.

“ Encontramos que los microplásticos estaban presentes en el músculo suave de los penes. Todo lo que sabemos es que se supone que no deben estar ahí, y sospechamos que podría derivar a la disfunción del músculo liso”, dijo.

PUBLICIDAD

Ramasamy añadió que se requieren más estudios de forma urgente para determinar el rol de los microplásticos en la disfunción eréctil y en la infertilidad masculina.

La actividad espermática ha caído por décadas y se desconoce la causa del 40 por ciento de la cuenta baja de espermas. Sin embargo, la baja actividad espermática ha sido vinculada en muchos estudios a la contaminación de químicos.

Estudios recientes en ratones han encontrado que los microplásticos derivaron en la reducción en la cantidad de espermas y causaron anormalidades y disrupción hormonal.

“Hemos superado el debate de si tenemos microplásticos en nuestros cuerpos, y ahora estamos en el punto de si tenemos niveles de microplásticos más allá de lo que se considera patológico”, dijo Ramasamy.

El nuevo estudio, divulgado en la revista científica International Journal of Impotence Research (IJIR), analizó muestras de los tejidos de los cinco hombres a los que les fueron injertadas prótesis de penes inflables. Este es un tratamiento al que recurren hombres con disfunción eréctil severa.

El rango del tamaño de los microplásticos detectados en cuatro de los cinco hombres varió de entre 0.5 milímetros a 0.002 milímetros.

“Como sociedad, tenemos que ser conscientes que tomar agua de botellas de plástico, consumir comida para llevar en contenedores de plástico y, más aún, poner en el microondas contenedores de plástico, contribuye a tener en nuestro cuerpo cosas que no deben estar ahí. Y el pene es el órgano al que todos van a prestarle atención”, añadió Ramasamy.

PUBLICIDAD

Mira también: