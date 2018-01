¿Tomas ibuprofeno con regularidad? Explicamos cómo puede afectar la fertilidad masculina

El ibuprofeno es un fármaco que se vende sin prescripción médica y usado con mucha frecuencia como antiinflamatorio y analgésico, pero si eres hombre querrás pensarlo dos veces antes de tomarlo regularmente. Un nuevo estudio concluyó que puede contribuir a la infertilidad masculina y a la disfunción eréctil.

La investigación, publicada esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences encontró una relación entre el uso regular de ibuprofeno y el hipogonadismo, una afección en la que el organismo no produce suficiente testosterona y/o tiene poca capacidad para producir esperma y que, en consecuencia, puede producir infertilidad, disfunción eréctil y otros síntomas.



Antes se pensaba que la infertilidad solamente afectaba a fumadores y hombres de edad avanzada, pero este estudio sugiere que también los jóvenes pueden sufrirla si toman ibuprofeno con mucha regularidad.

La evidencia

La muestra estuvo compuesta por:

31 hombres saludables con edades entre 18 y 35 años de edad.

14 tomaron 2 tabletas de 600 miligramos de ibuprofeno al día durante seis semanas. Una cantidad similar a la que ingieren los atletas para manejar el dolor.

17 tomaron placebo.

El resultado:



Después de 14 días continuos de uso quienes tomaron el ibuprofeno tenían niveles más altos de la hormona luteinizante, que regula la producción de testosterona.

A los 44 días el nivel de la hormona fue aún más elevado.

La producción de testosterona no aumentó, lo que hizo que el ratio testosterona/luteína fuera bajo, una señal de hipogonadismo.

Para corroborar el hallazgo, los investigadores probaron el efecto directo que tendría el ibuprofeno en los testículos mediante muestras tomadas por donantes de órganos y vieron que el testículo produjo menos testosterona apenas 24 horas después de haber sido expuesto a la droga.

Una investigación previa realizada por el mismo científico encontró que los niños nacidos de madres que tomaron ibuprofeno durante el primer trimestre del embarazo en algunos casos podían tener problemas de desarrollo testicular.