Parte de las muertes por cáncer en EEUU pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida, según un estudio

Un estudio reveló que alrededor del 40% de casos recientes de cáncer en adultos de 30 años o mayores en Estados Unidos y la mitad de los decesos por estos padecimientos podrían atribuirse a factores de riesgo modificables.

El estudio, realizado cabo por la Sociedad Americana de Cáncer, indicó que los factores de riesgo consisten en prácticas que podrían modificarse fácilmente, como dejar de fumar o bajar de peso.

“Estas son cosas que la gente puede cambiar prácticamente en sus formas de vida cada día para reducir su riesgo de cáncer”, dijo el doctor Arif Kamal, jefe de pacientes en la Sociedad Americana de Cáncer.

Fumar y sobrepeso, las causas principales

El estudio reveló que fumar cigarrillos estuvo a la cabeza en los factores de riesgo entre los pacientes con cáncer, contribuyendo a casi 1 en cada 5 de los casos y a un tercio de las muertes por cáncer de pulmón.

Otros factores de riesgo fueron el sobrepeso, el consumo de alcohol, inactividad física, malos hábitos alimenticios e infecciones como el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Los investigadores analizaron en total 18 factores de riesgo modificables entre 30 tipos de cáncer. En el 2019, estos factores de estilos de vida estuvieron vinculados a más de 700,000 nuevos casos de cáncer y a más de 262,000 muertes, indicó el estudio.

El cáncer se desarrolla por daños en la estructura del ADN o porque tiene una fuente que lo alimenta, dijo Kamal a CNN. Otros aspectos, como la genética y factores ambientales, también pueden propiciar estas condiciones biológicas, pero los factores de riesgo modificables explican una cantidad mayor de los casos de cáncer y las muertes que cualquier otro factor.

La exposición al sol puede dañar el ADN y derivar en cáncer de piel, por ejemplo, mientras que las células grasas producen hormonas que alimentan ciertos tipos de cáncer.

Es posible tener cierto control sobre esta enfermedad

Kamal dijo que, cuando se trata de cáncer, la gente piensa que no tiene ningún control sobre la enfermedad, pero es necesario dar a conocer entre la población que sí puede prevenirse. Ciertos tipos de cáncer son más prevenibles que otros, sostiene el estudio.

En 10 tipos de cáncer, los factores de riesgo modificables contribuyeron al 80% de los casos, incluyendo más de 90% de casos de melanoma ligados a radiación ultravioleta y casi todos los casos de cáncer de cuello uterino estuvieron ligados a VPH. El cáncer cervicouterino puede prevenirse con una inyección.

El cáncer de pulmón tuvo el mayor número de casos atribuidos a factores de riesgo modificable, más de 104,000 casos entre hombres y 97,000 entre mujeres y la vasta mayoría estaban vinculados con el consumo de cigarrillos.

Después de fumar, el sobrepeso fue el segundo factor de riesgo en los casos de cáncer, vinculado a 5% de los casos en hombres y cerca del 11% en mujeres. Estuvo asociado con más de un tercio de las muertes de cáncer de endometrio, vesícula biliar, esófago, hígado y riñón, indicó el estudio.

Otro estudio reciente encontró que el riesgo de ciertos tipos de cáncer se reducía significativamente en las personas que toman medicinas populares contra el sobrepeso y la diabetes como Ozempic y Wegovy. “La obesidad está emergiendo, de cierto modo, como un riesgo tan potente para las personas como el fumar”, dijo a CNN el doctor Marcus Plescia, jefe médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.

Plescia dijo que nunca es demasiado tarde para aplicar cambios en el estilo de vida de las personas para prevenir el riesgo de cáncer.

