El inesperado beneficio de la vacunación: reduce o elimina las secuelas que el virus dejó a largo plazo

Es el caso de Arianna Eisenberg, quien batalló con los estragos del covid-19 por ocho largos meses en los que sufrió de pesadillas constantes, fatiga, insomnio y dolor muscular. 36 horas después de recibir la segunda dosis de su vacuna no ha vuelto a sentir ninguno de esos síntomas. “Siento que volví a ser yo misma a un punto que no creí era posible cuando estaba tan enferma” , cuenta a The Washington Post .

Posibles explicaciones

“Creo que hay creciente evidencia de que estas vacunas no causan daño dramático a estos long haulers”, explica a The Atlantic, Fergus Hamilton, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Bristol quien lideró un estudio que, al comparar a 44 pacientes vacunados versus 22 pacientes sin vacunar, concluyó que las personas con covid-19 crónico que se vacunan son más propensas a ver una mejoría (o al menos no empeorar) que aquellas que no se vacunan.