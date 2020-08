No subestimes los contagios leves de covid-19: crece la evidencia sobre el riesgo de secuelas a largo plazo

A aquellos que se consuelan en la idea de que el 80% de los casos del covid-19 son leves y que la mayoría de las personas se recupera satisfactoriamente sin contratiempos, el asesor de la Casa Blanca durante la pandemia, Anthony Fauci, les tiene un mensaje: no se confíen.

Creciente evidencia médica asoma una perturbadora posibilidad: aun cuando no se requiera hospitalización o intervenciones médicas iniciales, hay el riesgo de sufrir secuelas a largo plazo.

“Debemos tener cuidado cuando decimos: ‘Las personas jóvenes que no son hospitalizadas están bien; dejemos que se infecten’. No. No está bien”, recalcó Fauci esta semana en una conferencia para la Asociación Estadounidense de Microbiología.