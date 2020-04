FDA advierte peligro sobre falsos “tratamientos milagrosos” y drogas no aprobadas contra el covid-19 que Trump sugirió

La Administración de Drogas y Alimentos de EEUU ( FDA ) emitió un comunicado de seguridad este viernes sobre los efectos secundarios conocidos de dos drogas, la hidroxicloroquina y la cloroquina, y aclaró que estos medicamentos no están autorizados para tratar el covid-19 .

La agencia dijo que se han "sugerido erróneamente como tratamiento o la prevención de covid-19", en una clara contradicción con lo dicho por Trump. La FDA enfatizó en que no ha aprobado tales drogas para tratar la enfermedad causada por el coronavirus .

La FDA añade que emitió un permiso para que los productos de hidroxicloroquina y cloroquina donados a la Reserva Nacional Estratégica (SNS) se distribuyan y usen en circunstancias limitadas, como para solo ciertos pacientes hospitalizados con covid-19. Estos medicamentos se pueden distribuir desde el SNS a los estados para que los médicos receten a pacientes adolescentes y adultos hospitalizados con covid-19, según corresponda, cuando un ensayo clínico no está disponible o no es factible.

Descabellada idea de inyección con desinfectantes

Desinformación sobre "remedios milagrosos"

Justamente días atrás, la FDA informó que un tribunal federal dictó una orden judicial temporal contra la Iglesia de Salud y Curación Génesis II ( Genesis II Church of Health and Healing, en inglés) y cuatro personas asociadas con esa entidad que les exige que dejen de distribuir inmediatamente su 'Solución Mineral Milagrosa' (Miracle Mineral Solution, llamado con las siglas MMS), un tratamiento no probado y potencialmente dañino ofrecido para la venta para tratar el coronavirus y muchas otras enfermedades.