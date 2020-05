Del rechazo al ibuprofeno al boom de la cloroquina: los estudios que complican la lucha contra el coronavirus

No nos referimos a las noticias falsas, que son otro gran problema para afrontar esta crisis sanitaria, ni a las ideas peregrinas de Donald Trump contra el coronavirus , como ingerir desinfectantes. Estamos hablando de investigaciones científicas que no han sido debidamente corroboradas.

Así lo ha denunciado Maximilian Heimstädt , jefe de investigación en el Weizenbaum Institute, en un comentario publicado por la London School of Economics: "Las prepublicaciones no sólo conducen a la rápida disponibilidad de conocimiento científico, sino que también sirven como caldo de cultivo para publicaciones prematuras, títulos con ciberanzuelo (clickbait) y, en última instancia, desinformación ".

Estudios sin rigor

“ Hay una gran cantidad de investigaciones en curso, pero la mayoría de los estudios carecen del rigor para saber si un medicamento ayuda a los pacientes . Eso ha llevado a un vacío de datos de calidad sobre qué tratamientos contra el coronavirus funcionan”, indica Business Insider en un artículo en el que se establecen los paralelismos con algunos de los errores que frenaron el progreso en la búsqueda de un tratamiento para el ébola. “Han pasado unos cuatro meses desde que el mundo vio los primeros casos de covid-19. Y una multitud de investigaciones no han conseguido hasta ahora casi ningún hallazgo significativo en un tratamiento”, concluye.

Con más de 260 medicamentos en desarrollo, según Pharma Intelligence, no será por falta de intentos. El problema es más bien el contrario: los diseños de la mayoría de estos estudios prácticamente aseguran que no nos dirán nada significativo sobre si un tratamiento en particular está ayudando a los pacientes.