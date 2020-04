“No la quiero para el coronavirus, tengo lupus y la necesito”: el duro camino para quienes se tratan con hidroxicloroquina

“Mis días se van en buscar las pastillas. Cuando llego a una farmacia y entrego la receta me preguntan para qué la quiero, me piden el número de licencia de mi doctora, su número de teléfono y me cuestionan. Antes eso no pasaba. Tengo que explicarles que no la quiero para el coronavirus, la quiero porque tengo lupus y la necesito ”, narra la mujer.

“A veces me creen y otras veces no me creen. Igual, que me dicen que no la tienen, no la venden no están vendiendo en grandes cantidades. La cantidad que ofrecen una vez llegue a las farmacias son pocas, a mi me durará solo unos seis a 10 días”, agrega.