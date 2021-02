Sí, la hora en la que haces ejercicio también importa

El cuerpo humano tiene un “reloj maestro” en el hipotálamo (la zona del cerebro que controla el sistema nervioso autónomo y el endocrino) que es el que regula los ciclos de sueño en respuesta a la luz solar. Sin embargo, este no es el único reloj: cada órgano tiene su propio reloj que gobierna su ciclo diario de actividad .

Gran parte de las investigaciones sobre los patrones circadianos se han centrado en cuándo comemos o nos acostamos. No está tan claro si la sincronización del ejercicio influye en la salud metabólica y cómo, y los resultados de experimentos anteriores no siempre han coincidido. Algunos sugieren que los entrenamientos matutinos, por ejemplo, amplifican la quema de grasa y la pérdida de peso.

"Creo que hacer ejercicio es mejor que no hacer ejercicio, independientemente del momento", dijo el Dr. Schrauwen en declaraciones al The New York Times. "Sin embargo, este estudio sugiere que el ejercicio por la tarde puede ser más beneficioso" para las personas con metabolismos alterados que el mismo ejercicio realizado antes.