Ser perezoso es lo normal: mitos sobre el ejercicio que conviene tener en cuenta para no abandonarlo

En su nuevo libro Exercised: Why Something We Never Evolved to Do Is Healthy and Rewarding ( Ejercitado: Por qué algo que nunca evolucionamos para hacer es saludable y gratificante) Lieberman desmonta unos cuantos mitos sobre el ejercicio y la salud que nos pueden ayudar, si no a saltar del sofá, al menos a no sentirnos culpables por ello.