El extraño desorden cerebral que llevó a Billy Joel a cancelar todos sus conciertos

El galardonado compositor e intérprete Billy Joel anunció la cancelación de sus próximos conciertos por problemas de salud derivados de una condición cerebral poco común conocida como hidrocefalia normotensiva (NPH), que le fue diagnosticada recientemente.

De acuerdo a un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del artista, la condición “se ha agravado con sus recientes conciertos, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio”.

PUBLICIDAD

¿Qué es la hidrocefalia normotensiva?

"Lamento sinceramente decepcionar a nuestro público y les agradezco su comprensión", declaró Joel en el comunicado.

NPH “es una afección que se produce cuando el líquido cefalorraquídeo se acumula dentro del cráneo y presiona el cerebro”, explica la Cleveland Clinic en su sitio web, agregando que se trata de una condición “ más frecuente en personas mayores de 65 años, que suele ser tratable y, en ocasiones, incluso reversible”.

Cleveland Clinic advierte que "la NPH puede afectar varias capacidades cerebrales, como el pensamiento y la concentración, la memoria, el movimiento y otros" y que sus síntomas "son muy similares a los de la demencia".

La NPH afecta a aproximadamente el 0.2% de las personas de entre 70 y 80 años de edad, y a aproximadamente el 5.9% de las personas mayores de 80.

Joel, de 76 años de edad, está siendo sometido “a un tratamiento de fisioterapia específico bajo las indicaciones de su médico”, explica el comunicado, que agrega que “también se le ha recomendado que se abstenga de actuar durante este período de recuperación”.

El músico está "agradecido por la excelente atención que está recibiendo y está totalmente comprometido con priorizar su salud. Agradece el apoyo de sus fans durante este tiempo y espera con ansias el día en que pueda volver a subirse al escenario", agrega el comunicado.

Presentaciones canceladas hasta julio de 2026

El diagnóstico se produce meses después de que Joel sufriera una caída durante un concierto en Connecticut en febrero.

PUBLICIDAD

Al mes siguiente, Joel anunció en las redes sociales que pospondría sus conciertos hasta junio, explicando que debido a una "condición médica" tenía que "someterse a fisioterapia bajo la supervisión de sus médicos".

Joel no ha regresado a los escenarios desde entonces.

Algunos de los conciertos cancelados incluyen presentaciones con otros cantantes famosos como Rod Stewart, Stevie Nicks y Sting, en Hollywood (Florida), Nueva York, Nueva Orleans, Toronto, Santa Clara, Salt Lake City, Washington DC, y las ciudades de Liverpool y Edimburgo en el Reino Unido.

El calendario de presentaciones canceladas abarca desde el próximo 5 de julio hasta el 6 de julio de 2026.

Los reembolsos del precio de las entradas serán procesados automáticamente a la forma de pago original utilizada, explica el comunicado.

Joel, quien fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1992 y en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1999, ha ganado cinco premios Grammy al cual ha sido nominado 23 veces y ha vendido más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera.

Vea también: