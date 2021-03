¿Y si los psicodélicos pudieran resetear el cerebro contra la depresión o las adicciones? Grandes instituciones estudian su potencial terapéutico

¿Y si los psicodélicos fuesen parte de la solución? Un creciente número de estudios, avalados por pesos pesados en la salud institucional como Johns Hopkins , New York University o UCLA muestran que las drogas psicodélicas, acompañadas de terapia, son seguras y efectivas para tratar un amplio rango de enfermedades mentales.

Los experimentos en marcha con la psilocibina (el ingrediente psicodélico de los “hongos mágicos”) junto con la psicoterapia son tan prometedores que incluso si las investigaciones posteriores encuentran que psilocibina es solo la mitad de efectiva que los experimentos iniciales sugieren, “aun así sería un descubrimiento”, escribe Ezra Klein en The New York Times .

Otro ejemplo de la atención que los psicodélicos están suscitando en instituciones venerables llegó con el lanzamiento desde el Hospital General de Massachusetts, afiliado con Harvard, del Center for the Neuroscience of Psychedelics para estudiar el potencial de la psilocibina y otras drogas para tratar problemas como depresión, adicciones y traumas.