Cuidado con los supuestos 'expertos' que te dicen en redes sociales si padeces PTSD

Video ¿Cómo impactan las redes sociales en la salud mental de los más jóvenes? Expertos analizan en Línea de Fuego

Entre las muchas tendencias emergentes en redes sociales, una reciente moda preocupante es una descripción casual y a menudo inexacta del trauma y el trastorno de estrés postraumático, o PTSD (por sus siglas en inglés. También: TEPT, por sus siglas en español), junto con una serie de intervenciones cuestionables sugeridas para su cura.

Pero, ¿qué es realmente el trastorno de estrés postraumático, quién lo padece y cuáles son los tratamientos disponibles?

Como psiquiatra especializado en trauma, he trabajado con cientos de personas con trastorno de estrés postraumático. Algunos son refugiados, socorristas y sobrevivientes de tortura y trata de personas. Otros han sobrevivido a traumas infantiles, tiroteos, agresiones, violaciones o robos.

Como parte de mi labor de divulgación, publico material educativo sobre el trauma y el trastorno de estrés postraumático en redes sociales, por lo que con frecuencia me encuentro con contenido que tiene material engañoso como este:

“La procrastinación no es pereza. Es un trauma infantil”.

“Prueba de trauma: ¿Qué imagen viste primero? ¿Un tiburón, una pierna?

"Las personas que piden perdón sin ningún motivo tienen trastorno de estrés postraumático".

El trabajo de defensa de la salud mental ha dado lugar a grandes avances en la concientización del público sobre el trauma y la superación de su estigma. Pero el uso indebido de términos como “trauma”, “trauma infantil” y “TEPT” ha llenado la esfera de las redes sociales con información errónea. Suele ser difundido por personas con un incentivo económico o emocional, como quienes buscan seguidores, venden pruebas, terapias, intervenciones, coaching y más.

Estas publicaciones tratan el trauma y el trastorno de estrés postraumático como algo que está de moda y, a veces, incluso romantizan el trauma. A su vez, esto trivializa el sufrimiento de quienes realmente han soportado experiencias traumáticas. También puede crear confusión entre quienes realmente necesitan ayuda e impedirles recibir el apoyo adecuado.

Es normal tener pesadillas después de un trauma, o incluso sentir que el trauma está sucediendo nuevamente.

¿Qué es el trauma? La explicación

En la cultura popular y en la lengua cotidiana, la palabra trauma se utiliza a menudo de manera demasiado vaga. Como resultado, en las redes sociales una ruptura difícil o una discusión con un miembro de la familia pueden presentarse como traumáticas. Si bien estas experiencias pueden ser muy estresantes, no se consideran traumáticas en el mundo clínico.

El campo de la psiquiatría define el trauma como la exposición directa a una muerte real o amenaza de muerte, lesiones graves o violencia sexual. Esto incluye experiencias como guerras, agresiones, abusos sexuales y violaciones, robos, disparos, accidentes automovilísticos graves y desastres naturales. La exposición al trauma es común entre las poblaciones urbanas, aunque ciertamente no se limita a ellas.

La exposición al trauma no tiene por qué ser necesariamente directa; también puede ocurrir al presenciar o estar cerca del evento o por exposición a sus consecuencias. Esto es lo que les sucede a menudo a los socorristas, a aquellos que se encuentran en las proximidades o expuestos a las consecuencias de tiroteos masivos, y a los refugiados, los cuales ven lo peor de lo que los humanos se hacen unos a otros.

La respuesta inmediata al trauma puede incluir shock, ansiedad o pánico severo, confusión, impotencia, recuerdo constante del evento, sensación de nerviosismo, dificultad para dormir, ira, culpa o malestar físico. El trauma puede tener numerosos efectos a largo plazo, como ansiedad, dificultad para confiar, depresión y consumo de sustancias.

El trauma puede provocar trastorno de estrés postraumático, pero no necesariamente tiene que ser así.

¿Todo trauma lleva a estrés postraumático PTSD?

No. No todas las personas que experimentan un trauma tienen PTSD. Para la mayoría de las personas expuestas a un trauma, los síntomas desaparecen con el tiempo. Pero algunas personas permanecen en un estado constante de “lucha o huida”, una respuesta fisiológica en la que el cerebro permanece completamente alerta para asegurar el escape o neutralizar un peligro real o percibido.

Cuando la gravedad de los síntomas supera un umbral específico, los médicos de salud mental consideran un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Para ser diagnosticado con el trastorno PTSD, la persona debe tener uno o dos síntomas de todas las categorías siguientes:

- Síntomas de “intrusión”, como recuerdos recurrentes y no deseados del evento traumático, o pesadillas frecuentes o flashbacks como si el evento estuviera sucediendo nuevamente. Esto incluye ver las escenas, escuchar los sonidos o experimentar los olores del evento.

- Evitación intensa de cualquier cosa que sea un recordatorio del trauma, incluidos pensamientos y recuerdos del evento, personas que podrían parecerse al perpetrador y lugares o momentos del día asociados con dónde, cuándo y cómo ocurrió el trauma.

- Emociones y pensamientos negativos persistentes, como ansiedad, tristeza, culpa, una percepción negativa de uno mismo (es decir, una sensación de que estás permanentemente dañado) o desconfianza en el mundo. Esto podría incluir la incapacidad de experimentar emociones positivas.

- Hiperexcitación, es decir, estar constantemente atento al peligro, asustarse o enojarse fácilmente y no poder dormir.

Obteniendo ayuda

Como cualquier otra afección médica, el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático debe ser realizado por un profesional de la salud mental, preferiblemente uno con experiencia en trauma y PTSD. Algunas personas padecen ciertos síntomas sin cumplir todos los criterios del trastorno de estrés postraumático. Si esto causa disfunción y angustia social, académica u ocupacional significativa, la persona seguirá necesitando ayuda.

Si has soportado una experiencia traumática, primero, comprenda que el trastorno de estrés postraumático no es su identidad. Es una enfermedad que puede y debe tratarse. Obtener una evaluación de su médico de atención primaria es el primer paso. Es posible que lo deriven a un profesional de salud mental. O puede comunicarse directamente con un psiquiatra, un psicólogo clínico o un trabajador social autorizado para una evaluación.

Su proveedor de seguro de salud puede ayudarle a encontrar un terapeuta o psiquiatra, preferiblemente especializado en trauma. También puede encontrar una lista de proveedores a través de la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión. Si no tiene seguro, puede obtener ayuda en una clínica de salud mental comunitaria local o en un centro de salud calificado a nivel federal.

Si se confirma un diagnóstico, sepa que no tendrá que sufrir en los años venideros. Existen tratamientos de psicoterapia eficaces y seguros que pueden ayudar a procesar los recuerdos traumáticos, superar los pensamientos negativos relacionados o los sentimientos de culpa y vergüenza y ayudar a superar la evitación de situaciones de la vida normal debido al trauma.

Existen opciones de tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, junto con formas de obtener apoyo. En mi libro recién publicado, analizo tratamientos nuevos y de vanguardia, así como historias de quienes superaron su enfermedad.

Por ejemplo, nuestro equipo ha creado tecnologías de realidad mixta mejoradas con IA para producir diversas situaciones inmersivas e interactivas de encuentros con humanos digitales. Esto permitirá a los pacientes, por ejemplo, experimentar junto con su terapeuta para ayudarles a navegar y superar sus miedos.

Los medicamentos también pueden ayudar. Estos medicamentos, a menudo etiquetados como antidepresivos, son seguros y no adictivos, y pueden reducir la intensidad de la ansiedad a un nivel que permite a los pacientes lidiar con sus miedos.

Los cambios en el estilo de vida, como la dieta, la atención plena (mindfulness) y el ejercicio, también pueden ayudar mucho.

He visto a muchas personas traumatizadas recuperarse y reanudar su vida normal después de la intervención profesional adecuada y los ajustes de estilo de vida. Aquellos que continúan teniendo algunos síntomas a menudo logran construir una vida sin permitir que el trauma les quite la alegría.

Arash Javanbakht, es profesor asociado de psiquiatría, Universidad Estatal de Wayne

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

