Por qué algunos estadounidenses se están medicando con antibióticos para pescados

Desesperados por tener acceso a antibióticos, algunos estadounidenses están recurriendo a tácticas extremas, como comprar medicamentos para tratar infecciones en pescados y no en humanos, según un estudio reciente presentado en la reunión de la Asociación Estadounidense de Farmaceutas (ASHP por sus siglas en inglés).

Investigadores de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Carolina del Sur investigaron los reviews de páginas web en línea donde se venden antibióticos para pescados y encontraron que, de 2,288 comentarios en total, 55 (2.4%) indicaban que personas y no pescados habían ingerido esos medicamentos. No son muchos, pero la cantidad de “me gusta” o “no me gusta” de esos posts fue hasta nueve veces mayor que la de otros estrictamente referidos al consumo en animales.