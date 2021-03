¿Cómo Chile se convirtió en un líder mundial de la vacunación contra el covid-19?

A su alrededor hay una multitud, pero no se ve desorden. La gente espera con paciencia en sillas de plástico, distanciadas un metro las unas de las otras, hasta que llamen su número de atención. Arriba de los seis módulos de vacunación, una pantalla gigantesca transmite música y videos. Una vez vacunadas, las personas tienen que quedarse 30 minutos en un patio abierto para asegurarse de que no presenten reacciones adversas.

¿Cómo se logró el éxito de vacunación?

"Nosotros consideramos que nuestro país puede estar orgulloso de cómo ha sido el proceso de inoculación", comentó a Univision Noticias el ministro de Salud, Enrique Paris. "Esto ha sido un trabajo muy complejo, que requiere no solamente comprar o asegurar las vacunas, sino que grandes esfuerzos de logística, de organización, de método, de recurso y de distribución, entre otras cosas", agregó.

"La manera en que trataron a los adultos mayores fue emocionante, muy acogedora", dijo. Los acompañaban desde la entrada hasta que se iban, les preguntaban todo el tiempo cómo se sentían, les servían agua y jugo y les daban todas las explicaciones posibles. A mi mamá le tocó al comienzo de las vacunaciones y ya entonces el nivel de organización era fantástico. No me lo esperaba", agregó.

Una estrategia eficiente

"Una pieza clave en la estrategia de nuestro país frente a lo que nosotros sabíamos que iba a ser una muy alta demanda de las vacunas una vez que existieran, fue incorporar desde un principio la participación de la comunidad científica en ensayos clínicos de fase III", explicó a Univision Noticias el Ministro de Ciencia, Andrés Couve. Esto ha permitido que hoy el avance de la campaña de vacunación y el proceso de investigación vayan de la mano y aporten en un proceso inédito.

Lidia Sandoval, una mujer de 60 años que sufre de múltiples enfermedades crónicas, es parte de ese grupo temoroso. "Yo no me quería vacunar, porque pensé que me podía pasar algo por todo lo que se decía en Facebook y otras partes", dijo. Fue mi hija quien me convenció.